Tankstelle in Harpstedt überfallen: Täter schon dingfest gemacht?

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Der Polizeihubschrauber kreist seit einiger Zeit über Harpstedt. © Bohlken

Harpstedt – In Harpstedt ist am Abend die Tankstelle an der Wildeshauser Straße überfallen worden. Die Polizei in Wildeshausen macht dazu vorerst keine Angaben. Der Polizeihubschrauber kreiste längere Zeit über dem Flecken Harpstedt und dann in der Umgebung – offenbar auf der Suche nach einem Täter, von dem es aus inoffizieller Quelle heißt, er sei etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet.

An der Oberschule Harpstedt sollen die Polizisten nach Angaben einer Zeugin „mit Gewehren“ Büsche abgesucht haben. Ein voll besetzter Mannschaftsbus fiel mehreren Einwohnern auf. In Schulnähe soll angeblich ein Mann von der Polizei auf die Motorhaube eines Streifenwagens gedrückt worden sein; auch dabei handelt es sich aber um eine bislang unbestätigte Meldung. Die Frage, ob der Täter schon gefasst worden ist, bleibt vorerst offen.