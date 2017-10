„Die Tänzerin“ tanzt auf vielen „Hochzeiten“

Ulla Meinecke gastiert erneut in Harpstedt

+ Gab im Januar 2016 ihr erstes – gefeiertes – Konzert in der Christuskirche: Ulla Meinecke mit Band. - Archivfoto: Nosthoff

Harpstedt - So mancher ehemalige Universitätsabsolvent hat wohl heute noch den lasziv-beschwingten Song „Die Tänzerin“ im Ohr, lief der Titel doch 1986 gerade in studentischen Kreisen rauf und runter. Ulla Meinecke traf damit den Nerv der Zeit. Die groovende Stimme und der Tiefgang in ihren Texten sind geblieben, wie ihr 2016 erschienenes Live-Doppelalbum „Wir warn mit dir bei Rigoletto, Boss“ beweist. Die mittlerweile zur „Grande Dame“ gereifte Sängerin, die auch sehr erfolgreich schauspielert, tourt immer noch mit Band durch die Lande. Harpstedt beehrt sie am Sonntag, 22. Oktober, 17 Uhr, schon zum zweiten Mal. Bei ihrem ersten Gastspiel im Januar 2016 zeigte sie sich derart angetan vom Publikum und von der Akustik der Christuskirche, dass sich das Gotteshaus nun abermals in ihrem Tourplan wiederfindet. Damals standen ihr die Multiinstrumentalisten Ingo York und Reinmar Henschke zur Seite; auch diesmal sorgen beide an Keyboards, Gitarre, Bass und Percussioninstrumenten für einen „nach mehr Musikern“ klingenden Sound.