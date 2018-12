Tablequiz-Abende - völlig „smartphonefreie“ Kommunikation

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Wer teilnimmt, verbessert sein Allgemeinwissen und übt sich in der Kunst des Gesprächs von Mensch zu Mensch. Genau das will Eltje Weiß mit den Tablequiz-Abenden im „Liberty’s“ erreichen, zu denen sie in etwa achtwöchigen Abständen einlädt. Die Idee ist zwar abgekupfert, aber gut.

Wie schaffe ich es, dass sich meine Gäste miteinander unterhalten, ohne sich durch fortwährendes Gaffen auf ihre blöden Handys ablenken zu lassen? Die Antwort auf diese Frage gab sich Gastronom Ralf Schnoor aus Hannover, der zu den wenigen „Wer wird Millionär?“-Millionären zählt, selbst, indem er ab 2004 Tablequiz-Veranstaltungen organisierte. Dabei galt ein striktes Smartphone-Verbot – schon, um etwaigen Schummeleien beim Erraten der Antworten auf die Fragen durch „Googeln“ vorzubeugen.

Eltje Weiß, die in der Landeshauptstadt im landwirtschaftlichen Versuchswesen als (Feld-)Versuchsleiterin arbeitet, nahm einmalig in der Hannoveraner Kneipe „Fiedel“ an einem Tablequiz teil – und holte die Idee dann prompt in ihre alte Heimat.

Zu viele Ratefüchse kommen zur Premiere

Mehr als 60 Ratefüchse kamen zur Harpstedt-Premiere ins „Liberty’s“. „Zu viele“ – registrierte Weiß. „Für zwei Gruppen gab’s nur Stehplätze.“ Um die Runde in einem überschaubaren Rahmen zu halten, erging die Bitte an die Quizfreunde, fortan Tische zu reservieren. Das hat sich bewährt. Da die Multiple-Choice-Fragen, die Eltje Weiß in Metin Kalabaliks Burger-Imbiss per USB-Stick auf die Fernsehbildschirme bringt, tischweise zu lösen sind, haben sich Grüppchen aus Stammteilnehmern gebildet. Da gibt es etwa eine Pastoren- oder eine BUND-„Abteilung“ sowie gleich mehrere Lehrertische. Auch Studierende zählen zum breiten Spektrum der Mitstreiter.

+ Eva Heinke (r.) von der Nabu-Ortsgruppe unterstützte das von Eltje Weiß organisierte „Tablequiz-Special“ mit einigen Sonderpreisen. © boh

Jeder Abend besteht aus drei separaten – einstündigen – Quizrunden. Von Mathe und Naturwissenschaften über Deutsch, Erdkunde und Geschichte bis hin zu Musik, Film, Fernsehen und Promis reicht das Spektrum der Quizthemengebiete. Eher am Rande geht es auch mal um Literatur oder Architektur. Die Fragen klaut Eltje Weiß nicht stumpf bei „Trivial Pursuit“. Die 35-Jährige bemüht ihre eigenen „grauen Zellen“, um sich welche auszudenken. In die „monitortaugliche“ Aufbereitung mit Illustrationen und Bildern investiert sie stundenlange Arbeit. Die Bodenwissenschaftlerin mit „Master of Science“-Abschluss weiß, wie kniffelig es ist, den richtigen Schwierigkeitsgrad zu treffen. So wunderte sie sich einst, dass kaum ein Ratefuchs eine Frage nach populären Comicfiguren wie Asterix oder Lucky Luke richtig beantworten konnte. Andererseits verblüffte sie das enorme „Nudel-Wissen“ ihrer „Klientel“: Zwölf Pasta-Sorten aufzuzählen, erwies sich augenscheinlich für die Teilnehmer als eine der leichtesten Übungen der Welt.

Dem jüngsten (elften) Tablequiz blieben einige Stammquizzer fern. Nur rund 20 kamen – teils bedingt durch Erkrankung, teils aber offenbar auch, weil der Abend diesmal ausschließlich im Zeichen von Fragen rund um Natur und Landschaft stand. Botanische Laien wären chancenlos gewesen. Sie hätten sicher nicht gewusst, welche Pflanze in der Jungsteinzeit „als Kulturfolger zu uns kam“; von den vier Multiple-Choice-Antwortmöglichkeiten – Wollgras, Sumpfdotterblume, Hundsrose und Kornblume – stimmte letztere. Die Idee für das „Quiz-Special“ war Eltje Weiß eingefallen. Da sie selbst als Mitglied dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) angehört, lag das Thema nahe. Die Nabu-Ortsgruppe Harpstedt klinkte sich gern ein. Sprecherin Eva Heinke brachte als Sonderpreise Tüten mit Samen für Blühflächen sowie Infobroschüren zur Feldlerche, zum Gartenjahr oder auch zu essbaren Kräutern mit. Ebenso einen Nabu-Wandkalender für 2019, den Eltje Weiß überreicht bekam.

Dann klappt’s auch mit dem (Tisch-)Nachbarn

Gastronom Metin Kalabalik sponsert bei den Quizabenden für den siegreichen Tisch jeder Raterunde je einen Gutschein als Preis, der entweder im „Liberty’s“ oder im benachbarten Eiscafé einlösbar ist.

Das „Special“ vom Donnerstag nahm übrigens einen ganz besonderen Ausgang: Ein Ratetisch mit Quizzern vom „Dreiangel“ und der Umgebung schaffte es, aus allen drei Raterunden als Sieger hervorzugehen. „Das ist zum ersten Mal vorgekommen“, vermeldete Eltje Weiß.

Die vielleicht schönste Erkenntnis, die sie aus ihrer Initiative ziehen kann: Ja, es gibt eine Lösung für das „Alle sind da, aber keiner ist anwesend“-Problem. Menschen können miteinander kommunizieren, ohne dass es dafür des Smartphones bedürfte. Man gebe ihnen etwas zum gemeinschaftlichen Grübeln – dann klappt’s auch mit dem (Tisch-)Nachbarn!

Der nächste Quizabend werde wahrscheinlich erst im März 2019 folgen, verriet die Initiatorin auf Nachfrage.