1. Modell-Eisenbahn Club Syke findet neue Heimat in Harpstedter Gewerbegebiet

Von: Jürgen Bohlken

Jürgen Reinhardt (r.) und seine Mitstreiter weckten bei fünf Ferienspaßkindern, durchweg Jungen, Interesse für das Modelleisenbahn-Hobby. © boh

Harpstedt/Syke – Eine Immobilie im Gewerbegebiet „Amtsacker“ mietet der 1. Modell-Eisenbahn Club Syke (MECS) schon seit etwa einem halben Jahr. Die Räume an der Danziger Straße 1 in Harpstedt bieten hinreichend Platz – auch für Bastel- und Werkstattzwecke.

Das neue Vereinsheim geht allerdings ins Geld. Viel höher dürften die Aufwendungen nicht werden, sagt Gründungsmitglied Jürgen Reinhardt mit durchaus sorgenvollem Blick auf die Entwicklung der Energiekosten. Die Mitgliedsbeiträge hätten bereits erhöht werden müssen. Die Grenze des Zumutbaren sei erreicht.

Kündigung wegen Eigenbedarfs

In Barrien, dem bisherigen Mittelpunkt des Vereinslebens seit 2003, war dem 1984 aus der Taufe gehobenen MECS gekündigt worden. „Der Barrier Tennis-Club brauchte das von uns genutzte alte Clubhaus für eigene Zwecke“, begründet dies Jürgen Reinhardt. Er saß dem eigens mitbegründeten Verein 25 Jahre lang vor, ehe er das Führungsamt in jüngere Hände abgab.

Stationäre Anlage verkauft

„Im alten Domizil hatten wir eine stationäre Modelleisenbahnanlage. Hier in Harpstedt haben wir eine Modulanlage aufgebaut. Die gehört dem Verein. Wir können sie zerlegen und durch Umbau an unterschiedlichste räumliche Gegebenheiten anpassen. Eben weil wir dadurch sehr flexibel sind, haben wir uns dafür entschieden. Die vormalige stationäre Anlage konnten wir glücklicherweise an einen befreundeten Verein in Niedersachsen verkaufen. Von daher war der finanzielle Schaden für uns als MECS gering“, erläutert Reinhardt.

Die in Harpstedt aufgebaute Anlage bestehe aus mehr als 70 Modulen, die bei Bedarf in noch kleinere Einheiten geteilt werden könnten. Die Standardgröße bewege sich bei 1,25 Meter mal 50 Zentimeter. Um die Module gegebenenfalls „gestapelt“ auf Rollen von A nach B zu befördern, können die ambitionierten Modelleisenbahner auf ein ausgeklügeltes Transportsystem der Marke Eigenbau zurückgreifen.

Die Loks fahren mit Gleichstrom

Selbstverständlich stecke in jedem Modul viel Handarbeit, weiß Jürgen Reinhardt: „Das ist nicht innerhalb von vier Wochen gebaut. Inklusive Elektrik, Elektronik und Landschaftsgestaltung dauert das im Schnitt etwa ein halbes Jahr, zumal wir uns ja nur einmal in der Woche im Vereinsheim treffen, und zwar donnerstags von 19 Uhr bis 21 Uhr oder 21.30 Uhr.“ Wer mal zum Schnuppern reinschauen wolle, sei willkommen. Ansprechpartner mit Telefonnummern und weitere Infos habe der MECS auf seine Homepage gestellt.

Die linke und die rechte Schiene sind jeweils ein Pol.

Die Vereins-Modulanlage der Spurgröße H0 fußt auf dem „Zwei-Schienen-Zweileitersystem“, erklärt der langjährige frühere Vorsitzende. Heißt: „Die linke und die rechte Schiene sind jeweils ein Pol.“ Die Loks fahren mit Gleichstrom. Hätte sich der MECS für die Wechselstrom-Variante entschieden, „wären wir mit Blick auf das ,rollende Material’ sehr viel eingeschränkter gewesen“, weiß Reinhardt. „Unsere Anlage eignet sich für Fahrzeuge von bis zu 80 verschiedenen Herstellern. Wir verwenden Gleismaterial von Roco. Neuerdings greifen wir gern auf Peco-Schienen zurück, weil uns vor allem die Qualität der Weichen überzeugt.“

2023 wollen wir in der Syker Olympiahalle eine große Ausstellung auf die Beine stellen. Das geschieht im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft aus insgesamt sechs Partnern, darunter Vereine und Privatpersonen.

Eine vorzeigbare Modelleisenbahn lebt von der Liebe zum Detail. Das erklärt wohl auch den Erfolg des „Miniatur Wunderlands“ in der Hamburger Speicherstadt, wo oft die kleinsten Figuren die größte Aufmerksamkeit ernten – vom nachempfundenen Stadionbesucher bis hin zur „Bordsteinschwalbe“ auf St. Pauli in Miniaturgröße. Das Bemalen der oft nur einen Zentimeter großen Rohlinge erfordert neben einer ruhigen Hand einen gewissen Hang zum Filigranen. „Dafür haben wir unter unseren Mitgliedern einen Spezialisten“, sagt Reinhardt.

Augenzwinkernd den Rock zum Feind erklärt

Die wöchentlichen Treffen geben auch Gelegenheit, Pläne zu schmieden und Strategien festzulegen. „Da geht es beispielsweise um die Frage, ob wir neue Module fertigen wollen. Das Bauen erledigt dann eine aus zwei, drei oder vier Leuten bestehende Gruppe. 2023 wollen wir in der Syker Olympiahalle eine große Ausstellung auf die Beine stellen. Das geschieht im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft aus insgesamt sechs Partnern, darunter Vereine und Privatpersonen“, erzählt Reinhardt. Das Spielen mit den Loks und Waggons sowie das Werkeln und Basteln kämen im Vereinsleben natürlich nicht zu kurz.

Die einzelnen Anlagenmodule lassen sich dank eines Transportsystems der Marke Eigenbau „gestapelt“ auf Rollen von A nach B befördern. © Bohlken

Im MECS mit aktuell 20 Mitgliedern, darunter drei Frauen, gab es früher eine Jugendgruppe aus Jungen, die aber erfahrungsgemäß nur eine Zeit lang zur Stange halten. Mit Lehre oder Studium und dem Interesse am anderen Geschlecht tritt oft das Modelleisenbahnhobby in den Hintergrund. Der Rock sei deshalb in den Vereinsreihen augenzwinkernd „zu unserem größten Feind erklärt worden“, erzählt Jürgen Reinhardt schmunzelnd.

Loks fahren lassen, rangieren und auch ein bisschen basteln konnten am Donnerstag im Vereinsheim fünf Jungen, die an einem Herbstferienspaß des MECS teilnahmen. In früheren Zeiten ist es dem Verein gelungen, mit solchen Aktionen nachhaltig Begeisterung für die Modelleisenbahn zu wecken. „Vielleicht klappt das ja mal wieder“, wünscht sich Reinhardt. Er selbst findet noch mit 83 „Lenzen“ viel Gefallen an seinem Hobby. Weitere Infos online: mecsyke.de