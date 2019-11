Sven Morscheck verbreitet vor Weihnachten reichlich „Thrill“

Colnrade – In enger Zusammenarbeit mit dem Bremer Musketier-Verlag bietet das Ofenhaus Colnrade Interessierten am Freitag, 13. Dezember, 19 Uhr, eine spannende Möglichkeit, dem Weihnachtsstress für einen Abend zu entfliehen: Sven Morscheck aus der Wildeshauser Geest liest dann aus seinem eigenen Thriller „Haus der Hoffnung“. Eintritt wird nicht erhoben. Der Thriller beschreibt ein spannendes Katz- und Mausspiel zwischen Kommissar Ingo Steeger und einem perfiden Serienkiller.

Im Januar hatte Morscheck vor zahlreichen Zuhörern in der Wildeshauser Gilde-Buchhandlung gelesen. Nun freut er sich über die Gelegenheit, das Jahr 2019 mit einer Veranstaltung in Colnrade beschließen zu können. Das dortige Ofenhaus biete dafür ein geradezu wunderbares Ambiente, schwärmt der Autor.

Jeder, der schon das Vergnügen hatte, Morscheck zuzuhören, weiß, dass seine Lesungen durchaus unkonventionell daherkommen. Der Autor mit einem Faible fürs Morbide, der auch als Schauspieler und Moderator tätig ist, genießt es sichtlich, sein Publikum live zu unterhalten. Aktuell ist ein neuer Thriller aus seiner Feder im Werden begriffen. „Rechtzeitig zur Strandkorbsaison 2020“ soll der Schmöker bundesweit in den Regalen der Buchhandlungen stehen. Der Autor lässt seine Fans per Videotagebuch direkt am Entstehungsprozess teilhaben – von der Ideenfindung über etwaige Schreibblockaden bis hin zur finalen Version des Buches. Wer will, der kann Morscheck virtuell auf seiner Internetseite über die Schulter schauen. Erwähnung verdient zudem die Neuigkeit, dass der bekannte Schauspieler und Synchronsprecher Reiner Schöne, die deutsche Stimme von Darth Vader („Star Wars“) und Optimus Prime („Transformers“), die Hörbuchfassung des neuen Thrillers einlesen wird!

Weitere Infos online:

www.sven-morscheck.de