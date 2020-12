Susanne Hadeler gewinnt 100-Euro-Gutschein

Jahresverlosung nach „Aderlass“ in Groß Ippener / 72 Blutspender, darunter zehn „Debütanten“

+ © Rottmann Nach der Gewinnverlosung im Anschluss an die Blutspendeaktion: Werner Lattuch, Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse sowie Angelique Behrendt und Stefan Pleus, erster stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Groß Ippener (v.l.). © Rottmann

Groß Ippener – Gut eine Woche vor dem Heiligen Abend haben sich 72 Frauen und Männer, darunter zehn Erstspender, in den Dienst einer guten Sache gestellt und sich am Mittwoch in Groß Ippener vom DRK-Blutspendeteam aus Rastede „Lebenssaft“ abzapfen lassen. Allerdings nicht – wie gewohnt – im Feuerwehrhaus, sondern in der Sporthalle (Mehrzweckhalle). Der Grund dafür war vorab kommuniziert worden: Pandemiebedingt sind aktuell alle Feuerwehrhäuser im Landkreis für die externe Nutzung gesperrt. In der Sporthalle war ein coronakonformer „Einbahnstraßen-Ablauf“ gewährleistet.