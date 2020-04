Süßer Maigruß in schwerer Zeit

Harpstedt – „Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.“ Das steht auf etlichen gelben Karten geschrieben; ein Täfelchen Schokolade ist jeweils beigefügt. Mit diesem süßen Gruß zum Maifeiertag haben Hannelore Niemann und Gaby Otto die Bewohner des DRK-Seniorenzentrums Harpstedt beglückt, die gerade alle unter dem pandemiebedingten Besuchsverbot sehr leiden. „Es wäre schön, wenn die Kärtchen mit der Schokolade am 1. Mai auf den Frühstücksbrettern liegen könnten“, wünschten sie sich. „Das geht klar“, sicherte Änne Mennebäck-Meyer aus der Heimverwaltung zu. Sie bedankte sich für die Präsente – und ebenso für einen Blumenstrauß, den die beiden Harpstedter Besucherinnen zusätzlich mitgebracht hatten, um der Belegschaft des Seniorenzentrums für ihren aufopferungsvollen Dienst zu danken.

Natürlich hielten sich Gaby Otto und Hannelore Niemann streng an die Kontaktbeschränkungen. Sie setzten keinen Fuß ins Heim, sondern legten ihre Mitbringsel vor der Eingangstür ab. Änne Mennebäck-Meyer ließ indes größtmögliche Vorsicht walten und wahrte sogar einen besonders großen Mindestabstand, als die Aufforderung kam, sich für ein Pressefoto in Stellung zu bringen. Momentan erfahre das Seniorenzentrum sehr viel Dankbarkeit und Aufmerksamkeit in Form von Geschenken, verriet sie; auch Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse habe ein Präsent gebracht.

Hannelore Niemann und Gaby Otto wünschten sich gleichwohl, dass ihre Idee Schule machen und den einen oder anderen Nachahmer finden möge. boh