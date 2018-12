Sturm und Unfälle fordern die Feuerwehr

Gross Ippener - 15 Verkehrsunfälle auf der A1 und zwei weitere auf Landstraßen haben den Einsatzkräften der Feuerwehr Groß Ippener im zurückliegenden Jahr einiges abverlangt, berichtete am Freitagabend Ortsbrandmeister Hergen Horstmann während der Jahreshauptversammlung in „Hackfeld’s Dorfkrug“.

36-mal rückten die ehrenamtlichen Brandschützer aus. Sie hatten acht Löscheinsätze, 26 – unfall- oder auch wetterbedingte – Hilfeleistungen und zwei Fehlalarme zu bewältigen. Im Zusammenhang mit den vielen Sturmeinsätzen dankte Horstmann der Bevölkerung für die tatkräftige Unterstützung.

Insgesamt leisteten die Kameraden im Berichtsjahr 4 919 Stunden zum Wohle der Allgemeinheit – einschließlich der Aus- und Weiterbildungen. 22 Kameradinnen und Kameraden besuchten insgesamt 18 Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene.

Im Juni nahm die Ortsfeuerwehr den neuen Hilfeleistungssatz der Firma Lukas Hydraulic in Empfang. Außerdem konnte sie einen neuen Mannschaftstransportwagen in Dienst stellen. Hierzu gab es eine feierliche Fahrzeugübergabe seitens der Samtgemeinde Harpstedt.

Beim Kreisentscheid in Harpstedt errang die Ippener Wettbewerbsgruppe einen guten siebten Platz. Den Aufrufen zu vier Blutspendeterminen im Ippener Feuerwehrhaus folgten 240 Frauen und Männer. Einen vollen Erfolg feierte die Ortswehr Ende September mit einem Fest für alle Dorfbewohner auf dem Hof Ehlers: Gaumenfreuden, Getränke und Programm waren für die Besucher dank großzügiger Spenden kostenfrei.

20 Mitglieder im Schnitt bei Übungsdiensten

Nach Angaben des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Thorsten Lehmkuhl nahmen an den Übungsdiensten im Durchschnitt 20 Mitglieder teil. Atemschutzwart Sebastian Hohnholz erwähnte vier Einsätze unter Atemschutz sowie die Teilnahme an der Samtgemeinde-Atemschutzübung und an Terminen in der Übungsanlage. Zwei Kameraden absolvierten eine Heißausbildung in Loy. Der Sicherheitsbeauftragte Christian Bunzel vermeldete erfreut, dass sich im zurückliegenden Jahr kein Brandschützer im Dienst verletzt habe.

Erwähnung fanden insgesamt 28 in der (Samtgemeinde-)Kinderfeuerwehr mitwirkende Mädchen und Jungen – sowie sieben weitere auf einer Warteliste. Klaus Stark bedankte sich als Repräsentant der Samtgemeinde Harpstedt für die Einladung. Viele Menschen seien in Vereinen aktiv; dort gehe es um die Mitglieder selbst. Anders sei das bei der Feuerwehr, so Stark.

Dort gehe es um jeden einzelnen Bewohner, dem in Not- oder Schadenslagen Hilfe durch die Brandschützer zuteil werde. Groß Ippeners stellvertretender Bürgermeister Stefan Pleus dankte für die Organisation des Dorffestes. Bei der Anschaffung des neuen Busses sei die Feuerwehr tatkräftig unterstützt worden, hob er hervor.

Auch Gemeindebrandmeister Günter Wachendorf wohnte der Jahreshauptversammlung bei.

cb

• Nachfolgend weitere Infos im Telegrammstil.

Ernannt/befördert: Philip Wenke, Thomas Lehmkuhl, Mattis Horstmann (Feuerwehrmann), Timo Jarren (Hauptfeuerwehrmann), Sebastian Hohnholz (Löschmeister).

Geehrt: Klaus Klitte (50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr).

Mitgliederstand: 58 (nach sechs Neuaufnahmen); darunter sind nach Angaben von Atemschutzwart Sebastian Hohnholz 18 Atemschutzgeräteträger.