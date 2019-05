Strommasten: Das erste Fundament ist gelegt

In Kellinghausen in der Gemeinde Winkelsett ist nun das Fundament für den ersten von 50 Strommasten auf Samtgemeindegebiet im Verlauf der 380-kV-Trasse von Ganderkesee zum St. Hülfer Neufeld gelegt. Von links: Gerhard Delf (Europten-Projektleiter), Lars Holze-Lentas (TenneT-Projektleiter), Ulf Sgodzai (Baukontrolleur/TenneT) und Christian Rolke (Projektmanager der Firma Fichtner/Ingenieurdienstleistungen). Foto: Bohlken

Kellinghausen - Von Jürgen Bohlken. Der „Fußstuhl“ ist bereits einbetoniert: Der erste – nun im Werden begriffene – Mast für die 380-kV-Höchstspannungsleitung von Ganderkesee zum St. Hülfer Neufeld im Freileitungsabschnitt Nord trägt in der Planung von Netzbetreiber TenneT die Nummer 37 und befindet sich in Kellinghausen. Mithilfe von 40 Betonmischern und einer Pumpe hat dort das bauausführende Unternehmen Europten am Dienstag das 201 Kubikmeter große Plattenfundament in Beton gelegt. „Da stecken 20 Tonnen Bewehrung drin. Wir haben um 7.30 Uhr begonnen und sechs Stunden lang betoniert. Die Schalung entfernen wir am Donnerstag. Der Beton ist schon nach einem Tag begehbar. Seine endgültige Festigkeit erreicht er nach 28 Tagen“, erläuterte Europten-Projektleiter Gerhard Delf.

Ziel sei es, im Durchschnitt jede Woche ein Fundament fertigzustellen; die letzten würden aber voraussichtlich erst im April 2020 gelegt. Grund: TenneT hat sich weiterhin nicht den Zugriff auf alle in der Samtgemeinde Harpstedt (Freileitungsabschnitt Nord) benötigten Flächen für die insgesamt 50 Masten gesichert. „Es sind Eigentümer dazugekommen. Wir liegen aber noch nicht bei 100 Prozent“, gestand TenneT-Projektleiter Lars Holze-Lentas. Die Verfügbarkeit über die Grundstücke bestimmt zu einem guten Teil, in welcher Reihenfolge wo Masten „hochgezogen“ werden.

Kommende Woche soll eine zweite und in der übernächsten Woche eine dritte Baukolonne, jeweils bestehend aus sechs Mann, die Arbeit aufnehmen. Etwa die Hälfte der Fundamente in den Gemeinden Winkelsett, Colnrade und Prinzhöfte fertigt Europten selbst. Für diverse Arbeiten, nicht nur bei der Gründung, sondern beispielsweise auch beim Wegebau zu den künftigen Maststandorten, bedarf es der Unterstützung von „Nachunternehmen“.

Ausgelegte Bodenplatten zum Mast 37 gewährleisten in Kellinghausen, dass die schweren Fahrzeuge nicht einsacken. Sie „wandern“, wenn sie dort nicht mehr benötigt werden, weiter zur nächsten Baustelle. Schon in Vorbereitung sind in der Gemeinde Winkelsett zwei weitere Fundamente. Beim künftigen Maststandort 32 in Harjehausen sei der Aushub erledigt; für die Gründung des Mastes 39 in Kellinghausen seien die Erdarbeiten im Gange, berichtete Delf.

Die Montage der per Lkw angelieferten Mastteile erfolge auf der Baustelle, am Boden, und dauere für gewöhnlich vier Tage. Für das Aufstellen kalkuliert Delf drei weitere Tage ein. Nur an fünf der 50 Standorte sind Tiefgründungen anstelle von Plattenfundamenten erforderlich. Die Höhen der zu errichtenden Masten bewegt sich zwischen 50 und 60 Metern.

Über viele Jahre hat das Leitungsbauvorhaben immer wieder Unmut und Protest ausgelöst, zuletzt im Zusammenhang mit der Entschädigungsfrage für betroffene Grundeigentümer und den nötigen Waldrodungen. „Die Menschen in der Region haben es verdient, dass langsam Ruhe einkehrt“, findet Andreas Jaeger, bei TenneT als Referent für die Bürgerbeteiligung in Niedersachsen zuständig. Er weiß um die unterschiedlichen Interessenlagen, die, für sich genommen, ja ihre Berechtigung hätten. Da gebe es die Betroffenen, die sich die Leitung in möglichst großen Entfernungen zu ihren Häusern wünschten, und andere, denen an möglichst großen Abständen zu schützenswerter Natur gelegen sei. Es allen recht zu machen, sei aber buchstäblich die „Quadratur des Kreises“. Jaeger wünscht sich nun einen möglichst reibungslosen Leitungsbau. TenneT liege weiterhin daran, die Öffentlichkeit „mitzunehmen und einzubinden“. Jeweils baustellennah würden Faltblätter mit Infos zur entstehenden „Stromautobahn“ vorgehalten. Und ein Online-Blog (tennet.eu/blog_gsh) werde fortlaufend mit neuen Nachrichten gespeist.

Im Herbst 2020 soll der Freileitungsabschnitt Nord inklusive Beseilung fertiggestellt sein. Das Gesamtprojekt gliedert sich in fünf Bauabschnitte. Im Raum Dickel sind 2018 sieben Masten errichtet worden – noch ohne Beseilung. Den Freileitungsabschnitt Süd will TenneT im Herbst in Angriff nehmen. Auf 48 von insgesamt 61 Kilometern Trasse wird die 380-kV-Leitung oberirdisch verlaufen – und auf 13 Kilometern unterirdisch. Bis TenneT die beiden Erdkabelabschnitte auf dem Gebiet der Gemeinde Ganderkesee angeht, kann es dauern. Damit rechnet der Konzern in der zweiten Hälfte 2020. Das Erwirken von Grundstücksbetretungserlaubnissen – als Grundlage für Baugrunduntersuchungen und fundierte Feinplanung – zieht sich hin.

Weiterhin hält der Netzbetreiber an dem Vorhaben fest, das gesamte Leitungsbauprojekt 2021 zum Abschluss zu bringen. Das schließt die Errichtung von Kabelübergangsanlagen an den Schnittstellen Freileitung/Erdkabel ein; eine davon ist unweit des Grenzweges in Klein Henstedt geplant.

Die Bausumme für die 380-kV-Leitung bewegt sich im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Wegen vieler noch bestehender Unwägbarkeiten, insbesondere auf den Erdkabelabschnitten, lässt sich das Kostenvolumen nur grob abschätzen.

Allerdings gebe es „allgemeine Erfahrungswerte“, weiß Jaeger. Und danach schlage ein Kilometer Freileitung in etwa mit 1,5 Millionen Euro zu Buche. Die Kosten für Erdkabel betrügen in Abhängigkeit von diversen Faktoren (Baugrund, Größe der Kabelübergangsanlagen, etwaige Erfordernisse von Bohrungen in sensiblen Ökobereichen und dergleichen) „das Vier- bis Achtfache“, konstatierte Jaeger.

TenneT sei seit dem Atom- ausstieg vom reinen Netzbetreiber zum „Netz-Ersteller“ avanciert, erläuterte Lars Holze Lentas. Vor rund zehn Jahren soll die Zahl der Mitarbeiter noch bei etwa 800 gelegen haben; heute beschäftigt der Konzern fast 4 500 Menschen in den Niederlanden und der Bundesrepublik.

HINTERGRUND:

10 000 Kubikmeter Beton für die Fundamente

Jeder Strommast im Verlauf der 380-kV-Leitung wird zweimal drei Phasen, bestehend aus vier Leiterseilbündeln tragen, also zwölf Seile pro Seite – und 24 insgesamt. Zusätzlich werden pro Mast zwei Lichtwellenleiter für Blitzschutz und Potenzialausgleich benötigt. Die Größe der Fundamente bewegt sich zwischen 80 und 350 Kubikmetern. Sie hängt von Faktoren wie Masthöhe und Windlast ab – auch davon, ob die Leitung an den Standorten gerade oder in einem scharfen Winkel verläuft. Im Freileitungsabschnitt Nord (Samtgemeinde Harpstedt) lässt die TenneT ungefähr 10 000 Kubikmeter Beton, etwa 3 000 Tonnen Maststahl, geschätzte 750 Tonnen Bewehrung, circa 500 Kilometer Seile und um die 40 Kilometer Lichtwellenleiter verbauen. Die Materialien legen mitunter weite oder extrem weite Wege zurück. Der Maststahl kommt teils aus Spanien. Die Leiterseile werden aus Indien eingeführt.