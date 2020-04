Strodthoffs Kamp: Faustdicke Überraschung

Kirchseelte – Das ist eine faustdicke Überraschung für die Gemeinde Kirchseelte: Das Areal Strodthoffs Kamp gegenüber dem ehemaligen Gemischtwarenladen Wagenfeld an der Landesstraße 338 in Kirchseelte, das die SPD-Ratsfraktion als mögliche Fläche für ein neues Wohngebiet vorgeschlagen hatte, liegt komplett im Landschaftsschutzgebiet, wie Bürgermeister Klaus Stark mehr oder weniger durch Zufall herausgefunden hat. Und das, obgleich eben dieser Bereich im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Harpstedt als Bauerwartungsland ausgewiesen ist! Laut F-Plan tangiert das Landschaftsschutzgebiet am Klosterbach die ins Auge gefasste Baufläche nicht – ein Planungsfehler. Die Gemeinde Kirchseelte trifft daran keine Schuld. Der Kreisverwaltung hätte der Fauxpas im F-Plan indes eigentlich auffallen müssen. Eine Bebauung im Landschaftsschutzgebiet ist laut Stark jedenfalls tabu. Was also tun? In Betracht käme vielleicht ein Flächentausch – mit dem Ziel, an anderer Stelle ein Landschaftsschutzgebiet auszuweisen, damit der Weg für Bebauung gegenüber ehemals Wagenfeld geebnet wäre. Ob dies zum Erfolg führen würde, ist aus Sicht von Klaus Stark aber sehr unsicher. In jedem Fall wären „mehrere Gutachten“ nötig, und die Kosten dafür blieben an der Gemeinde Kirchseelte hängen. Durchaus möglich also, dass aus neuem Bauland im Bereich Strodthoffs Kamp nichts wird, zumal diese Fläche ohnehin keineswegs nur Befürworter in der Politik findet. „Ich habe den Rat über die Sachlage informiert“, so Stark. Die Gemeinde habe zum Glück noch andere Flächen, die für Wohnbebauung in Betracht kämen. boh