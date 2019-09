Streit eskaliert in Attacke mit der Schubkarre

Landgericht verurteilt 58-Jährigen aus Harpstedt zu 900 Euro Geldstrafe

Harpstedt/Wildeshausen/Oldenburg – Wegen vorsätzlicher Körperverletzung ist ein 58 Jahre alter Mann aus Harpstedt zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt worden. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes in Wildeshausen hat das Oldenburger Landgericht am Dienstag in zweiter Instanz bestätigt.