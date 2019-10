Straßenlaternen sollen länger Licht spenden

Kirchseelte – Die Gemeinde Kirchseelte will die Schaltzeiten für die Straßenbeleuchtung verändern: Die Laternen sollen künftig zwei Stunden länger Licht spenden. Der Bau- und Planungsausschuss hat empfohlen, dass sie nur noch von Mitternacht bis 5 Uhr früh ausgeschaltet bleiben – statt (wie bislang) von 23 bis 6 Uhr. Die grob geschätzten Mehrkosten bewegen sich laut Bürgermeister Klaus Stark zwischen 400 und 500 Euro jährlich. Die Gemeinde kann sich diesen Luxus, der den Bürgern das Gefühl von mehr Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum nach Einbruch der Dunkelheit gibt, durchaus leisten. Denn die jährlichen Stromkosten für die Straßenbeleuchtung haben sich von einst rund 11 000 auf derzeit nur noch etwa 1 800 Euro reduziert, weil die Kommune die Leuchtmittel komplett auf energieeffiziente LED umgerüstet hat. Was die An- und Abschaltzeiten angeht, so sind die Optionen allerdings recht limitiert, machte Klaus Stark im Fachausschuss deutlich. Das sei eine Folge der Technik in den Schaltkästen – mit Eproms, antiquierten „Nur-Lese-Speichern“. Eine technische Umrüstung, die mehr Flexibilität bei den Schaltzeiten mit sich brächte, wäre möglich; die Gemeinde müsste aber dafür finanziell aufkommen. Pro Schaltkasten lägen die Kosten zwischen 5 000 und 6 000 Euro, „und wir haben acht Stück davon“, gab der Bürgermeister zu bedenken. Für diese Investition sah der Ausschuss keine Notwendigkeit. Die Null-bis-fünf-Uhr-Regelung sei perfekt, urteilte Birgit Zypress (CDU). Das Thema Straßenlaternen-Schaltzeiten hatte der Bau- und Planungsausschuss kurzfristig auf die Tagesordnung genommen. Im Gegenzug strich das Gremium den Punkt „Priorisierung für die Behebung von Straßenschäden“. boh