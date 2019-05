„Straßen der Freundschaft weiter nutzen“

Harpstedt/Loué – Faschismus, Weltenbrand, „Stunde Null“, Annäherung, Aussöhnung, Frieden und Freundschaft – vorhersehbar waren diese Entwicklung der Geschichte und das europäische Zusammenwachsen, das viel mit der Europäischen Union (EU) zu tun hat, sicher nicht. Schon gar nicht selbstverständlich. In einem Gastbeitrag für unsere Zeitung bezieht Flecken-Altbürgermeister Hermann Bokelmann vor dem Hintergrund des 50-jährigen Bestehens der Gemeindepartnerschaft zwischen Harpstedt und Loué Stellung. Er schreibt:

„Als 1958 aus Niedersachsen die ersten Kontakte mit der Normandie gesucht wurden, empfing dort ein französischer Bürgermeister zwar die Delegation, verweigerte ihr aber den Handschlag. Dagegen wurde die Jugendgruppe aus der Grafschaft Hoya, die dort Kriegsgräber pflegte, von Henry Marreau aus Le Mans unterstützt. Er sorgte auch mit dafür, dass französische Tanzgruppen und Musikkapellen in unseren damaligen Landkreis kamen, schon bevor Bundeskanzler Konrad Adenauer und Präsident Charles de Gaulle 1963 den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag schlossen.

Fünf Jahre später kam mir der Bürgermeister von Loué mit ausgestreckter Hand entgegen und unterstrich damit unser gemeinsames Ziel, jahrhundertelang verfeindete Völker in einem friedliebenden Europa zu vereinen.

Natürlich wurde der Partnerschaftsvertrag nicht überall mit Beifall aufgenommen. Als aber der Bürgermeister von Loué am Gefallenen-Denkmal in Harpstedt einen Kranz mit der Trikolore niederlegte und ein Trompeter der Musikvereinigung Loué dazu das französische Signal blies, überzeugte das auch den letzten Zweifler in Harpstedt. Richtig war es, dass wir vorrangig den Jugendaustausch und die Begegnungen in den Familien vereinbarten und nicht so sehr die ,Besuche der Offiziellen’. Dadurch entstanden viele stabile Kontakte zwischen den Vereinen. Mehr als 1000 Jugendliche aus beiden Orten haben jeweils das andere europäische Land kennengelernt. Gespräche mit den heute 50- und 60-Jährigen bestätigen mir, welchen positiven Eindruck das bei ihnen hinterlassen hat. Wir alle haben damit das Fundament für ein vereintes Europa gelegt.

Als 1975 die Krieger- und Soldatenkameradschaft Harpstedt mit den Kriegsveteranen aus Loué eine Partnerschaft einging, brachte Loués Bürgermeister Gustave Niesseron mit ergreifenden Worten zum Ausdruck, was uns bewegte: ,Wir wollen, dass frühere Kriegsteilnehmer, deutsche und französische, den letzten Kampf gemeinsam gewinnen: den um den Frieden.' Als Kind habe ich Krieg und Nazi-Diktatur erlebt. Heute bin ich 89 – und weiß es zu schätzen, dass wir seit 74 Jahren in einer freien, friedliebenden und demokratischen EU leben. Inzwischen ist das für zwei Generationen eine Selbstverständlichkeit, und es wird wenig daran gedacht, dass der Friede ständig gesichert werden muss.

Man kann sich kaum vorstellen, dass es vor 50 Jahren zwischen Bremen und Münster noch nicht die A1 gab und in Belgien und Frankreich nur die Nationalstraßen. Für die Fahrt nach Loué brauchte man zwei Tage mit Übernachtung. Heute schafft man die 1000 Kilometer in einer Nacht.

Neben den guten Verkehrswegen wurden durch die Völkerverständigung aber auch die Straßen der Freundschaft gebaut. Ich bitte die jungen Menschen, diese Wege weiterhin zu nutzen, und den Kräften, die eine vereinte EU zerstören wollen, entgegenzutreten. Das erreicht man nur, wenn man sein Wahlrecht nutzt. Da es bei der Europawahl keine Fünf-Prozent-Sperrklausel gibt, stehen auf dem langen Wahlzettel 40 Parteien (vor fünf Jahren waren es schon 24). Die deutschen Bundestagsparteien finden sich oben auf den ersten sechs Plätzen. Es wäre schön, wenn Harpstedt im Sinne des Partnerschaftsvertrages eine hohe Wahlbeteiligung erreichen würde.“