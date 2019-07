„St(r)ammtisch“ setzt dickes Ausrufezeichen

3:0-Sieg im Menschenkicker-Finale / TuS Syke und TSV Ippener jubeln nach Kleinfeldturnier

+ Beileibe nicht jeder Ball ging aufs oder gar ins Tor; so mancher flog auch ins Aus. Foto: Rottmann

Groß Ippener - Von Anja Rottmann. Im Rahmen des Sportwochenendes beim TSV Ippener sind am Sonnabend während des traditionellen Menschenkicker-Turniers auf dem Sportplatz in Groß Ippener zahlreiche Mitstreiter in die Rolle überdimensionaler Tischfußballfiguren aus Fleisch und Blut geschlüpft. Sie lieferten sich packende Zweikämpfe. Um den Titel „Dorfmeister 2019“ buhlten zehn ortsansässige Menschenkicker-Mannschaften. Dabei waren insbesondere Beweglichkeit und Konzentration gefragt, um zu Torerfolgen zu kommen. Doch nicht der Ehrgeiz stand im Vordergrund, sondern vielmehr der Spaß an der Sache.