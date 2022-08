Storchenhorst auf Schwarzem Berg in Harpstedt schaffen?

Von: Jürgen Bohlken

Als Nist- und Brutstätte angenommen: dieser Storchenhorst in Kirchseelte. © -

Harpstedt – Dass der Storch mit etwas menschlicher Hilfe inzwischen auch in der Wildeshauser Geest wieder Nachwuchs zur Welt bringt, freut Altlandrat Hermann Bokelmann. Er fände es gut, wenn im Flecken Harpstedt ein Nist- und Brutplatz geschaffen würde, und hat schon einen möglichen Standort im Visier.

Das Beispiel Kirchseelte klingt für den 93-Jährigen ermutigend. Dort hatte die Familie Brinkmann mit Unterstützern einen Horst nach Empfehlungen der Storchenpflegestation Berne gebaut und das Nest auf Anraten der Fachleute mit ein paar Farbsprenkeln nach „Altbau“ aussehen lassen, denn so mag es Meister Adebar angeblich. Im zweiten Jahr in Folge kam dort Nachwuchs zur Welt. Die ersten Küken überlebten nicht. In diesem Jahr wurden indes Jungvögel flügge.

Futterkrippe vor der Haustür

Bokelmann erfuhr davon aus unserer Zeitung – wie auch von einem weiteren Beispiel: In Twistringen am Beerenlehrpfad hatte der dortige Bürger- und Heimatverein im Juli ebenfalls einen Horst aufgestellt. Bei der Standortwahl achteten die Akteure auf ein Nahrungshabitat in direkter Umgebung – im Wissen, dass auf dem Speiseplan des Storches keineswegs nur Frösche stehen, sondern ebenso unter anderem Mäuse, Käfer und Würmer. Ob die Zugvögel die von Menschenhand erschaffene Behausung annehmen und ein Paar darin nisten und brüten wird, entscheidet sich im kommenden Frühjahr.

Im Umfeld des Schwarzen Bergs hätte der Storch nach Einschätzung von Hermann Bokelmann „die Futterkrippe vor der Haustür“. © Bohlken

In Harpstedt wäre aus Sicht von Hermann Bokelmann der Schwarze Berg ein guter Standort. Das Grundstück gehöre der Gemeinde. Regenrückhaltebecken gebe es, wenngleich momentan wegen des Dürresommers trockengefallen, direkt auf dem Schwarzen Berg und „Am Langen Moor“. Delmewiesen und Burggraben lägen in der Nähe. Meister Adebar hätte in Bokelmanns Augen die Futterkrippe direkt vor der Haustür. Einst habe es mal ein Storchennest auf dem Gelände von „Gröpers Dampfsägerei“ gegeben, erinnert sich 93-Jährige. Der Altlandrat und frühere Fleckenbürgermeister mailte seinen Vorschlag dem Vorsitzenden des Verkehrs- und Verschönerungsverein Harpstedt und Ratsherrn Hermann Schnakenberg. „Wäre das nicht ein Thema für den VVV und den Fleckenrat?“, hinterfragte er.

Schnakenberg zeigte sich dankbar für die Anregung. Ihm selbst sei auch schon aufgefallen, dass inzwischen in der Region wieder „mehr Störche unterwegs“ seien als früher. „Wir haben aber noch nicht diskutiert, wie wir zu Hermann Bokelmanns Idee stehen“, so der VVV-Vorsitzende auf Nachfrage unserer Zeitung. Das sei nicht zuletzt den Ferien und der Sommerzeit geschuldet. Der Vereinsvorstand werde voraussichtlich Ende September oder Anfang Oktober wieder tagen.

Twistringen profitiert von Nabu in Harpstedt

Nach Schnakenbergs Ansicht müsste es auch Interesse seitens der Ortsgruppe Harpstedt des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) geben. Die aber hat nicht die besten Erfahrungen mit eben einem solchen Projekt hinter sich. Nachdem der Nabu das mündliche Okay für die Aufstellung eines Horsts auf der Fläche eines Landwirts in Klein Köhren bekommen hatte, machte ein Vorfall in Ovelgönne Furore: Der Landkreis Wesermarsch ließ dort ein Storchennest abreißen, das einem Windparkvorhaben im Wege stand. Er begründete dies mit der fehlenden Baugenehmigung. Storchenfreund Peter Schnepper hatte sich geweigert, der behördlichen Aufforderung zum Rückbau nachzukommen. Daraufhin schuf die Kreisverwaltung Tatsachen.

Vor diesem Hintergrund bestand nun auch der Landkreis Oldenburg auf einen Bauantrag für das Vorhaben in Klein Köhren. Der damit verbundene Aufwand hat zumindest mit dazu beigetragen, dass die Nabu-Gruppe das Projekt aufgab. Sie überließ ihren bereits fertiggestellten Horst inklusive Pfahl dem Bürger- und Heimatverein Twistringen.

Heißt: Das am Twistringer Beerenlehrpfad geschaffene Storchendomizil kommt aus der Samtgemeinde Harpstedt.