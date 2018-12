„Stone Washed“ entfacht musikalisches Feuerwerk

Harpstedt - Mit Coverversionen bekannter Beat- und Rockgrößen – von den Beatles über CCR bis hin zu Roxy Music, Electric Light Orchestra und Gary Moore – hat das Sextett „Stone Washed“ am Donnerstagabend im proppevollen „Liberty’s“ in Harpstedt gepunktet. Die Band spielte zwei Sets. Besonders genoss das Publikums Status-Quo-Hits wie „Caroline“ oder „Whatever you want“. Mit dem Titel „Mit 18“ verneigte sich die Band gegen Ende vor Marius Müller-Westernhagen – aus Anlass seines 70. Geburtstages. Pink Floyds „Wish you were here“ erlebte in der Fassung von „Stone Washed“ eine Live-Premiere. Die Stimmung war grandios. Das Publikum stachelte die Combo an, aus sich rauszukommen. Mit Deep Purples „Smoke on the water“ und „Satisfaction“ von den Rolling Stones bekam auch der Zugabeteil eine rockige Note. Einige der Stammgäste trugen extra angefertigte T-Shirts mit der Aufschrift „Fan Club“: Schlagzeuger Frank Müller aus Harpstedt genoss sein „Heimspiel“ augenscheinlich sehr. Er streute Hintergrundinfos zu den Songs ein. - Foto: Rottmann