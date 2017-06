Stolze 48 Berufsjahre liegen hinter ihr

HARPSTEDT - Längst nicht jeder Rentner kann heutzutage seinen Enkeln erzählen, seinen Ruhestand nach 40 Berufsjahren angetreten zu haben. Stolze 48 sind’s bei Margret Woelke geworden – in ein und demselben Beruf! Die einstige Arzthelferin avancierte im Verlauf dieser fast fünf Jahrzehnte begrifflich zur medizinischen Fachangestellten. Die Rente mit 63 hat sie sich redlich verdient – und den eingeschlagenen Weg nie bereut. „Das ist immer mein Beruf gewesen“, sagt sie. Am Mittwoch nahm die angehende Ruheständlerin Abschied aus der Harpstedter Gemeinschaftspraxis Hißnauer/Pape/Schneider. Dabei schwang Wehmut mit.

1969 hatte Margret Woelke im zarten Alter von 15 Jahren ihre Ausbildung zur Arzthelferin bei Dr. Detloff von Behr an der Grünen Straße begonnen. Als der Arzt Gerhard Bullinger die Praxis übernahm, blieb sie ihm als „lebendes Inventar“ erhalten. Der neue Chef wusste ihre freundliche, hilfsbereite Art ebenso zu schätzen wie ihre berufliche Kompetenz. Sie zog dann mit um in die neuen Praxisräume an der Mullstraße, die bis zum Ausscheiden aus dem Berufsleben ihr Wirkungsfeld blieben.

Veränderungen aber gab es immer mal wieder. Etwa 1985, als Gerhard Bullinger Unterstützung von dem Allgemeinmediziner Karlheinz Hißnauer bekam. Der wiederum wurde Margret Woelkes neuer Chef und fand gerade in der Anfangszeit auch deren gutes Namensgedächtnis sehr hilfreich. Zwei weitere Vorgesetzte gesellten sich mit den Ärzten Uta Pape und Christoph Schneider in der Praxis hinzu, die sich 1999 in eine Gemeinschaftspraxis verwandelte. Das Arbeitsklima blieb angenehm.

Doch schon bald ging ohne EDV nichts mehr. Margret Woelke erkannte, dass ihr die Laborarbeit und der Kontakt mit den Patienten mehr zusagten als der Umgang mit dem PC. Das blieb Karlheinz Hißnauer ebenso wenig verborgen; daher betraute er sie mit einer neuen Aufgabe: Margret Woelke besuchte fortan Patienten zu Hause, um ihnen Blut abzunehmen; sie galt als echte Könnerin in dieser „Disziplin“. Viele Patienten kannte sie aus früheren Zeiten. Bei den Hausbesuchen seien oft „nette Gespräche“ zustande gekommen.

Als die Praxis mit Dr. Rita Zobotke Ende 2009 weitere Unterstützung erfuhr, blieb die Harmonie erhalten. In der letzten Phase ihres langes Arbeitslebens erlebte Margret Woelke, wie das Praxisteam der Raumnot Herr wurde und im benachbarten Haus neue, zusätzliche Paxisräume einweihte und seither mitnutzt. Hinzu kam mit Nathalie Hißnauer-Hellge, der Tochter von Karlheinz Hißnauer, eine weitere Ärztin. Verabschiedet hat sich Margret Woelke mit einem beherzten „Tschüs“ statt eines förmlichen „Auf Wiedersehens“ – auch, weil sie die Praxis künftig als Patientin „nicht allzu oft“ von innen sehen möchte. - boh