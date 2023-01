Stinkbesoffen mit dem Laster über die A1

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei zog einen stark betrunkenen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr. © imago/Symbolbild

Harpstedt – Einen erheblich alkoholisierten Lastwagen-Fahrer stoppten Beamte der Autobahnpolizei am Dienstag um 6.35 Uhr auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Harpstedt.

Die Polizisten waren auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs und wurden zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener auf einen Sattelzug aufmerksam, der in starken Schlangenlinien fuhr.

Die Beamten stoppten den Mann auf einem Autobahnparkplatz. Der 47-jährige Fahrer war so stark betrunken, dass ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,72 Promille ergab. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Ebenfalls am Dienstag, nur rund zwei Stunden später, ermittelte die Polizei einen weiteren betrunkenen Verkehrsteilnehmer: Aufmerksame Zeugen hatten am Dienstag, 10. Januar, gegen 8.40 Uhr über den Notruf der Polizei einen Fahrer auf der Autobahn 29 gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs war.

Beamte der Autobahnpolizei konnten den gemeldeten Mercedes auf der Tank- und Rastanlage Huntetal auf dem Gebiet der Gemeinde Wardenburg kontrollieren. Der 36-jährige Fahrer händigte dabei einen Führerschein aus, der Fälschungsmerkmale aufwies. Tatsächlich war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahren in Schlangenlinien war vermutlich auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel und Medikamente zurückzuführen. Der Fahrer zeigte entsprechende Auffälligkeiten. Im Auto befanden sich Betäubungsmittel und Utensilien.

Die Polizeibeamten leiteten unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Mann vorläufig festgenommen. Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens wurde er am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.