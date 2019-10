Stiller Protest mit Affinität zur „Fridays for Future“-Bewegung

Monatliche Mahnwache nun auch wider den Klimawandel: „Die vielen Demos junger Leute sollten uns wachrütteln“

Harpstedt – Als sich im April 2011 erstmals Mitbürgerinnen und Mitbürger auf dem Harpstedter Marktplatz zu einer Mahnwache versammelten, reagierten sie damit auf die Reaktorkatastrophe von Fukushima und deren verheerende Folgen. Ihr Ziel war es, zügig und konsequent weg vom Atomstrom zu kommen – hin zu einer Energieversorgung aus regenerativen Quellen. Die Energiewende müsse, so forderten sie, konsequent vorangetrieben werden – sozial verträglich, dezentral und demokratisch. Daran halten die Aktivisten, die sich am Sonnabend, 5. Oktober, von 11.30 Uhr bis 12 Uhr zum nächsten stillen Protest auf dem Marktplatz treffen, weiterhin fest (wer will, der darf sich ihnen gern anschließen).