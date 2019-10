„Den Stiel konnte ich gar nicht umfassen“

Colnrade – Mit „Steinpilze“ und „groß“ als Suchbegriffe hat Gerold Lindemann gegoogelt. „Jede Menge Fotos erschienen auf dem Monitor. Es gibt etliche Leute, die ihre bemerkenswertesten Pilzfunde online stellen. Nicht immer geben sie das Gewicht an, aber oft. Der schwerste Steinpilz, den ich im Internet entdeckt habe, wog gerade mal 1,1 Kilogramm“, erzählt der Versicherungsfachwirt – und schmunzelt. Denn da kann er locker mithalten.

Die Onlinerecherche hat dem Versicherungsfachwirt erst so richtig bewusst gemacht, was für einen Oschi von Steinpilz er am Dienstag durch Zufall entdeckte, als er mit dem Auto von der Arbeit zurück nach Hause fuhr. Im Bereich der Gemeinde Rüssen wurde er auf das Prachtexemplar aufmerksam. Das hielt er zunächst für einen Stein. Weil er sich aber nicht sicher war, stoppte er und schaute nach. „Tatsächlich war’s ein Riesenapparat von einem Steinpilz. Den Stiel konnte ich mit der Hand gar nicht umfassen. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Der Riesenpilz passte kaum in den Korb – und ergab am Ende eine komplette Mahlzeit für zwei Personen“, erzählt der 58-Jährige. Vor Zubereitung und Verzehr wollte der Koloss aber natürlich nicht nur abgelichtet, sondern auch gewogen werden. Als die elektronische Waage 1 501 Gramm anzeigte, glaubte Gerold Lindemann seinen Augen nicht zu trauen. Er sammelt schon lange Pilze, aber der (Zufalls-)Fund vom Dienstag sei sein bislang spektakulärster, sagt er. boh