DHE stellt alle Buslinien bis auf die 226 ein

Verbindung zwischen Wildeshausen und Bremen wird weiter aufrecht erhalten

+ Ein Bild aus besseren Tagen: DHE-Geschäftsführer Harald Wrede (Mitte) mit den beiden Aushilfsbusfahrern Peter Sparkuhl (links) und Karl Roreger vor der Betriebshalle. Derzeit fährt nur noch die Linie 226 von Wildeshausen nach Bremen. Foto: dhE

Harpstedt - Von Gregor Hühne. Ein ausgedünnter Fahrplan im Ferienmodus. Die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) reduzierte am Montag alle Linienverbindungen sowie Ausflugsfahrten. „Einzig die Verbindung zwischen Wildeshausen und Bremen, die Linie 226, wird momentan aufrecht erhalten“, betonte Geschäftsführer Harald Wrede auf Nachfrage. „Wir sind zum Stillstand gezwungen“, so der Verkehrsfachwirt in Anbetracht der staatlichen Allgemeinverfügung, Schulen und Kindergärten zu schließen. „Was der Gesetzgeber vorgibt, müssen wir umsetzen“, sagte er und ergänzte: „Das wirkt sich direkt auf den öffentlichen Personennahverkehr aus“.