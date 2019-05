Der Stein kommt ins Rollen

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Eher wenig Tageslicht dringt in das Klassenzimmer der 6a. Den Schülern reicht’s zum Arbeiten. Sie wollen keinen Strom vergeuden. Dann doch lieber auf künstliches Licht verzichten. So viel Vernunft in jungen Jahren lässt darauf hoffen, dass die Menschheit ja womöglich doch noch eine Zukunft hat. Beim Überlegen, was jeder einzelne Schüler für sich oder in Gemeinschaft mit anderen tun würde, um die Welt zu retten, sprudeln die Ideen nur so aus den Jugendlichen heraus.

Der Weltretter-Stein kommt ins Rollen – so oder so ähnlich könnte ein originelles Klima-, Arten- und Umweltschutzprojekt mit Multiplikatoreffekt betitelt sein, das zunächst in den Klassen 6a und 5b sowie vielleicht auch in der 8a der Oberschule Harpstedt startet. Die Aufgabe: Jeder Schüler überlegt sich elf eigene Beiträge zur Rettung der Welt. Die Ideen sollen etwas mit der eigenen Lebensweise zu tun haben und möglichst im Alltag verankert werden, um nachhaltig zu wirken. Warum ausgerechnet elf Beiträge? Die Zahl ist schon ein wenig willkürlich gewählt. „Es müssen aber viele Ideen sein“, weiß Schülerin Louisa Bissendorf aus der 6a. Wieso? Damit das Nachdenken über das Thema länger anhält.

Jeder Schüler, der mitmacht, bekommt einen kleinen Feldstein. In der 6a sind etliche Exemplare inzwischen mit Stiften individuell bemalt oder beschriftet worden. Hat ein Jugendlicher sein „Elf-Punkte-Konzept“ vollendet, reicht er seinen Stein in einer Schatulle an eine Person eigener Wahl aus dem Verwandten-, Bekannten- oder Freundeskreis weiter. Der „Empfänger“ muss dann seinerseits elf Dinge benennen, die er in seinem Leben für den Arten-, Natur- und Klimaschutz zu tun bereit wäre, ehe Stein und Schatulle erneut den Besitzer wechseln. So wird der Zwang, sich mit der Weltrettung aktiv zu beschäftigen, immer weiter getragen. Im Idealfall „reisen“ die Steine der Schüler über die Grenzen Harpstedts hinaus durch die ganze Republik – und vielleicht sogar irgendwann ins Ausland.

Die 6a von Klassenlehrerin Nadine Hellmich findet das Projekt auf Anhieb großartig. Das Nachdenken setzt unverzüglich ein – und trägt im Nu Früchte. „Die Klasse ist sowieso toll“, schwärmt Hellmich. Da sei sehr viel Potenzial, das einfach genutzt werden müsse. Die Lehrerin lässt die Schüler machen, nimmt sich selbst zurück, beschränkt sich auf die Moderatorinnenrolle – und staunt durchaus über den „Output“ der ersten Brainstormings.

Nur einige der kaum mehr aufzählbaren Schüleranregungen: Hanna Brosowsky findet, in Harpstedt gebe es zu wenige öffentliche Abfallbehälter. Der Plan, an die Gemeinde heranzutreten, um daran etwas zu ändern, nimmt Gestalt an. Favour Agih hat Wurzeln in Großbritannien; sie hält das Pflanzen von Bäumen und Blumen für eine sinnvolle Sache – wegen der Fotosynthese; der Mensch brauche schließlich Sauerstoff. Mit Landwirten Kontakt aufnehmen, um weitere Blühstreifen wider das Bienensterben anzulegen, lautet ein anderer Vorschlag. „Insektenhotels bauen, auch zu Hause“, fällt Leya Neumann ein. Warum die Bienen für die Natur und den Menschen so wichtig sind, weiß sie natürlich längst: „Weil sie die Blumen bestäuben.“

„In der Eisdiele bestelle ich statt eines Bechers lieber eine Waffel. Die kann ich mitessen und produziere so keinen Müll“, liefert Lasse Degen ein überzeugendes Argument.

„Beim Einkaufen sollte man darauf achten, Sachen zu nehmen, die nicht in Plastik eingepackt sind“, regt Amelie Borchers an. Tim Komarnitzki hat genau das schon verinnerlicht – und seine Mutter unlängst mit Erfolg davon abgehalten, mit Kunstofffolie umwickeltes Gemüse in den Warenkorb zu legen. „Ich habe ein Video gesehen: Im Meer schwimmen mehr Plastikteilchen als Fische“, berichtet Jasmin Nowotnick. Eine andere Szene hat sie nicht weniger schockiert: In dem Clip warf ein Mann den kompletten Müll aus seinem Auto einfach durchs heruntergekurbelte Fenster in die Natur; eine Frau stopfte ihm dann konsequent den Dreck zurück ins Fahrzeug.

Apropos Unrat: Dazu hat sich die Klasse ein Gemeinschaftsprojekt ausgedacht, eine groß angelegte Müllsammelaktion, die sogar über den „Schulrahmen“ hinausgehen könnte.

„Nistkästen und Futterhäuschen für die Vögel“ zu bauen, hält Hanna Brosowsky für eine gute Idee. „Rausgehen“, statt ständig vor elektronischen Medien abzuhängen, rät Caitlin Lüdeke im Interesse des Energiesparens. Wenn im Familienkreis Spiele gespielt würden, könne der Fernseher ja mal ausbleiben, gibt Jasmin Nowotnick zu bedenken.

Die Ressourcenschonung avanciert ebenso schnell zum Thema. Einseitig bedruckte Plakate müssten nicht weggeworfen werden; schließlich sei ja die Rückseite noch bedruck- oder beschreibbar, weiß Marie Claußen. „Wir müssen auf das Wasser achten. Uns bleibt nur ein Prozent zum Trinken“, hat Julia Zofia Bohlmann aufgeschnappt. Ihr Tipp: Nur so lange duschen wie nötig.

Paulina Zech macht sich über klimafreundliche Urlaube Gedanken. Der Sommer 2018 sei ja sehr warm gewesen. Da hätten sich statt Fernreisen doch Tagesausflüge angeboten. Mia Carpenedo kickt im Verein, ist sogar Auswahlspielerin. Für Fahrten zum Sport und zurück empfiehlt sie die Bildung von Fahrgemeinschaften. Den Drahtesel als umweltfreundliches Transportmittel propagiert Jette Schmitz. Lebensmittel, so ein anderer Gedanke, müssten nicht verschwendet werden; teils ließen sie sich beispielsweise an Tiere verfüttern.

Unsere Zeitung wird den Projektverlauf im Auge behalten und in Abständen darüber berichten.