Stallgemeinschaft „Mia Lena“ bereitet Fünftklässlern ein kurzweiliges Reitvergnügen mit Bescherung

Mit Fünftklässlern der Wildeshauser Hunteschule (Förderschule Lernen) hat Lehrerin Martina Renneke-Seemann am Mittwoch einen unterhaltsamen Vormittag bei der privaten Stallgemeinschaft „Mia Lena“ in direkter Nähe des Harpstedter Koems-Geländes verbracht. „Tiger 103“, eine Altoldenburger Stute, empfing die Gruppe mit neugierigen Blicken und Weihnachtsmütze auf dem Kopf. Beim geführten Reiten auf dem Pferd „Angel“ sowie den Ponys „Alex“ und „Laila“ meisterten die Schüler einen kleinen Geschicklichkeitsparcours aus Pylonen und Stangen – natürlich ohne Sprünge. Die Kreativität kam nicht zu kurz. „Wir bemalen Hufeisen, die Oliver Weber gespendet hat“, kündigte Gastgeberin Sandra Tobihn an. Neben ihr und ihrem Sohn Kevin trugen Saskia Wilker, Carmen Bartsch und Anja Dalsar zum Gelingen der vorweihnachtlichen Aktion bei. Schirmmützen für die Mädchen und Jungen hatte Schaustellerin Angelika Yasar gesponsert. Für Stärkungen in fester und flüssiger Form war mit Bratwurst, Keksen, Kakao und Orangensaft gesorgt. Eine überraschende Bescherung durch den Weihnachtsmann persönlich rundete das Reitvergnügen ab. Foto: Bohlken