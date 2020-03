Stadiontour kommt bei Korporälen, Offizieren, Magistrat und Bürgerschützenkönig gut an

Harpstedt - Eine Fahrt ins Blaue haben am Sonnabend Offiziere, Korporäle, König und Magistrat der Harpstedter Bürgerschützen von 1509 mit ihren Frauen unternommen. Der Bus mit insgesamt 45 Personen steuerte Bremen an. Das Ziel kannten nur die Organisatoren. Es ging ins Weserstadion. Dort genossen die Teilnehmer in zwei Gruppen eine interessante Stadionführung. Ein Besuch des „Wuseums“ schloss sich daran an. Nach einem kurzen Spaziergang stärkten sich die Teilnehmer an der Weser während einer Kaffeepause mit Kuchen und Getränken. Mit dem Bus wieder in heimatlichen Gefilden angekommen, folgte ein Fußmarsch über das Gelände der ehemaligen Munitionsanstalt (Muna Dünsen). Mit einem zünftigen Schnitzelessen im „Landhaus Dünsen“ endete ein für alle Beteiligten erlebnisreicher Tag. Die Organisatoren Sandra und Eric Hormann sowie Conny und Lars Tangemann zeigten sich rundum zufrieden mit dem Verlauf und ernteten reichlich Dank von den Mitgereisten. Da in dieser Runde nur alle zwei Jahre eine Kohltour auf dem Programm steht, waren sich alle einig, dass es nun immer im jeweils anderen Jahr eine Fahrt ins Blaue geben soll. Foto: Volkmer