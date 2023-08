SSK Harpstedt proklamiert Melanie Kleber und Andreas Krahl

Teilen

Übernahmen die Regentschaft in der SSK: Damenkönigin Melanie Kleber und König Andreas Krahl. © Harro Hartmann

Harpstedt – Als neue Damenkönigin der Schießsportkameradschaft (SSK) Harpstedt hat Melanie Kleber die Nachfolge von Anke Rehberg angetreten. Letztere steht ihr nun als zweite Adjutantin (34 Ringe) zur Seite, während Annika Steppath (35) als erste Adjutantin fungiert. Die neue Regentin hatte 36 Ringe geschossen.

Bei den Herren kam derweil Andreas Krahl (36 Ringe) zu Königswürden. Als Adjutanten begleiten ihn Enrico Jung (36) und Norbert Peuker (35) durch die einjährige Regentschaft. Die am Sonnabend auf dem Sommerfest der SSK Harpstedt im Lämmerkoven neben der Schießhalle auf dem Koems-Gelände ausgerufenen neuen Majestäten waren bereits am 13. August in Schießwettbewerben ermittelt worden. Bis zur Proklamation blieben die Ergebnisse geheim.

Befreundete Vereine feiern mit

Zum Sommerfest begrüßte der Vorsitzende der gastgebenden SSK, Peter Rehberg, Abordnungen befreundeter Vereine: Die Dorf- und Soldatenkameradschaft Beckeln gab sich mit Königin Gunda Genutt und dem stellvertretenden Vorsitzenden Ulrich Wolle die Ehre. Von der SSK Syke waren mehrere Majestäten der Einladung gefolgt – angeführt von Königin Kerstin Streu-Jambor und König Ralf Hoberg. Gäste und Gastgeber beteiligten sich in der Schützenhalle an verschiedenen Schießen.

Vor der Proklamation verkündete Peter Rehberg Pokalschießergebnisse. Sein Stellvertreter Jürgen Meyer übernahm die Übergabe der Insignien. Den Ü60-Saalpokal und den Wanderpokal für die „Königin der Königinnen“ gewann Renate Freitag. Sie hatte 29 und 28 Ringe geschossen. Der Wanderpokal für Vereinsmitglieder (Luftgewehr) ging an Enrico Jung (47). Den Adler-Wanderpokal, ebenfalls für Mitglieder (100 Meter Kleinkaliber über Kimme und Korn), nahm Peter Rehberg (45 Ringe) entgegen – wie auch den Pokal für den „König der Könige“.

Ein rundum unterhaltsamer Abend mit DJ Thorsten schloss sich an. Für Stärkungen war in Form eines Grillbuffets gesorgt.

hh/boh