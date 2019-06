Springsport auf allerhöchstem Niveau

Ein weiteres „Fest der Pferde“ steigt am 2. und 3. Juli bei Sören Pedersen in Wohlde

+ Beste Voraussetzungen für Springsport der Extraklasse bietet der Turnierplatz der Familie Pedersen. Foto: Veranstalter

Wohlde – Die Familie Pedersen zählt zu den Sportgrößen Dänemarks, ist aber bereits seit 1996 im niedersächsischen Wohlde in der Samtgemeinde Harpstedt beheimatet. Einmal im Jahr öffnen sich die Tore der Anlage zum „Fest der Pferde”. Dann ist Hausherr Sören Pedersen Turnierchef und Gastgeber für seine Kolleginnen und Kollegen. Das nächste Event dieser Art mit hochkarätigen Springreitern rückt näher: Mitten in der Woche, am 2. und 3. Juli, bitten die Pedersens und die Turniergemeinschaft Wohlde e.V. zum sportlichen Vergleich. Die Springreiterprominenz zeigt sich hellauf begeistert vom „Fest der Pferde”. So auch der Sieger im Großen Preis der Lastruper Spring Days, Jan Wernke. „Das Turnier ist richtig gut. Die Bedingungen sind vom Feinsten. Sören und seine Familie pflegen den Rasenplatz tipp-top; der ist optimal und im Zweifel kann man auf den großen Sandplatz ausweichen”, schwärmt der Springreiter aus Holdorf. „In Wohlde ist es entspannt. Richtig schön”, urteilt er.