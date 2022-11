Spitze der Jugendfeuerwehr Prinzhöfte komplett in weiblicher Hand

+ © - Das neue Kommando der Prinzhöfter Nachwuchsbrandschützer: Kassenwart Christian Kügel, die erste stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin Jeanine Wacker, Schriftwart Dennis Lechner (hinten, v.l.) sowie Pressewartin Lara Pantiaco, Jugendfeuerwehrwartin Vivien Rohrig und ihre zweite Stellvertreterin Sabrina Wenke (vorn, v.l.). Rechts Jannis Kirchhoff, der verabschiedete Jugendfeuerwehrwart. © -

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jürgen Bohlken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Prinzhöfte – Mehr als nur ein bisschen Wehmut schwang mit während der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr (JF) Prinzhöfte. Allen Beteiligten war klar: „Das ist jetzt irgendwie quasi der Abschied.“ Nach zehn Jahren Amtszeit beendete Jannis Kirchhoff sein Wirken als Jugendfeuerwehrwart. Er sei einfach „immer da gewesen“, sagt Pressewartin Lara Pantiaco.

Als Abschiedsgeschenk kam von den Mädchen und Jungen ein kleines Büchlein, in dem jeder von ihnen eine Seite ganz persönlich gestaltet hatte. Das JF-Betreuerteam beglückte Kirchhoff mit vielen Bildern in einem großen Bilderrahmen, die unvergessliche Momente mit der Jugendfeuerwehr aus den vergangenen Jahren ins Gedächtnis zurückrufen. Dazu gesellten sich ein Weinflaschenhalter mit der Form eines Feuerwehrautos und ein Restaurantgutschein.

Vivien Rohrig übernimmt das Ruder

Zur neuen Jugendfeuerwehrwartin wählten die Nachwuchsbrandschützer Vivien Rohrig, der als Stellvertreterin die im Amt bestätigte Jeanine Wacker zur Seite steht. Als neue zweite Stellvertreterin wirkt fortan Sabrina Wenke. Kurzum: Die dreiköpfige Spitze liegt nun komplett in weiblicher Hand. Zu den Neugewählten gehören außerdem Dennis Lechner als Schriftwart und Christian Kügel als Kassenwart.

Im Beisein auch von Eltern, aktiven Feuerwehrkameraden sowie Repräsentanten der Politik verlas der bisherige Jugendwart seinen letzten Jahresbericht, der von reichlich Abwechslung und Aktivität zeugte.

Erwähnung fand unter anderem die Teilnahme am Orientierungsmarsch in Neerstedt. Dort holte Prinzhöfte den dritten Platz in der Altersgruppe A (Geburtsjahrgänge 2008 bis 2012).

Historischer Erfolg

Das eifrige Üben der Wettbewerbsgruppe für den Bundeswettbewerb sollte sich für sie auszahlen. „Letztlich hat sich die Mühe gelohnt, und unsere Jugendlichen haben nach erfolgreichem Kreis- und Bezirksentscheid verdient das allererste Mal in der Geschichte unserer Jugendfeuerwehr den Landesentscheid erreicht“, resümierte Jannis Kirchhoff. Stolz schwang in seinen Worten mit.

Zu Ende ging die Jahreshauptversammlung mit dem symbolischen Überreichen des Jugendfeuerwehrwimpels an die neue Jugendfeuerwehrwartin Vivien Rohrig und vielen Glückwünschen, die sich anschlossen.