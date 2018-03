Spielhalle avanciert zur „WM-Arena“

Nachwuchsmannschaften messen sich

Harpstedt - Ein spannendes Event verspricht ein neues Projekt der Spielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener (SG DHI) zu werden: Am Sonntag, 11. März, verwandeln die Kicker des Jahrgangs 2010 die Harpstedter Spielhalle der Oberschule am Schwarzen-Berg-Weg ab 9.45 Uhr in eine „WM-Arena“.