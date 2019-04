Spiel vermischt sich mit Schießsport

Osterferienspaß in Winkelsett mobilisiert 26 Kinder und Jugendliche

+ Gegen den Hunger gab’s Nudeln mit Hackfleischsoße. Foto: Schützenverein

Winkelsett – Für eine in gemeinsamer Regie ausgerichtete Osterferienspaßaktion haben die Schützenvereine Reckum-Winkelsett, Beckeln sowie Groß und Klein Köhren 26 Mädchen und Jungen begeistern können: Schauplatz des „Drei-Länder-Jugendvergleichsschießens“ war diesmal die Schützenhalle in Winkelsett. Die Beteiligung sei nicht ganz so gut wie im Vorjahr gewesen, vermelden die Organisatoren. Gleichwohl verbuchen sie die Veranstaltung als Erfolg. So viele Mädchen und Jungen aus der Samtgemeinde Harpstedt mobilisiert zu haben, ist für sie Ansporn genug, das Event im kommenden Jahr abermals auf die Beine zu stellen.