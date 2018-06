Spiel und Spaß vor der Verabschiedung: Schulabgänger und Lehrer im Gute-Laune-Modus

Harpstedt - Trotz Durchfeierns haben die Abgänger der Oberschule Harpstedt am Donnerstagmorgen keineswegs unter Adrenalinmangel gelitten. Beim traditionellen Spaßtag, der einst Remmidemmi-Tag hieß, herrschte in der Pausenhalle Hochstimmung zu wummernden Bässen. Sich in Geschicklichkeitsspielen wie dem Füttern mit Süßem unter extrem erschwerten Bedingungen (Bild oben links) zum „Heinz“ zu machen, gehörte gewissermaßen zum „Konzept“. Und das galt für „Pennäler“ und „Pauker“ gleichermaßen. Die Abschlussklassen hatten ihre Klassenlehrerinnen passend zum Anlass in witzige Kostüme gesteckt (Bild rechts): Martina Janßen (H10) mutierte zum Minion, Simone Neumann (R10b) zum Lama, und Anne Meyer (R10a), in Anlehnung an „Maja“ als „Biene Meyer“ verkleidet, kam auch ohne Bienenfreund „Willi“ in Spaßtag-Laune. Stefan Wiesenbach, der als Ersatz für die erkrankte Klassenlehrerin der H9, Henrike Hoyer, einsprang, machte derweil als Banane mit erotischer Note eine gute Figur. „Peel me, I’m hot!“ („Schäl mich, ich bin heiß!“) stand auf dem Etikett geschrieben, das verdächtig an die wohl berühmteste „Bananenmarke“ der Welt erinnerte. An diesem Freitag folgt der festlich-wehmütige Teil für die Abgänger. Im Rahmen der Verabschiedungsfeier mit Reden und weiteren Beiträgen erhalten sie in der Pausenhalle der Oberschule ihre Abschlusszeugnisse. - Fotos: Bohlken