Wind stößt Lastwagen von Straße - stundenlange Sperrung nötig

Auch in der Nacht zu Mittwoch ist es im Landkreis noch zu Beeinträchtigungen durch den Sturm „Sabine“ gekommen. Bei Groß Ippener kam ein Laster von der Straße ab.

Groß Ippener - In der Nacht zu Mittwoch war ein beladender Sattelzug auf der Annenstraße bei Groß Ippener von einer starken Windböe erfasst worden und infolgedessen von der Fahrbahn abgekommen. Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei gegen 2.25 Uhr.

Der 53-jährige Fahrer war demnach mit einem Sattelzug auf der Annenstraße aus Richtung Groß Ippener kommend in Fahrtrichtung Delmenhorst unterwegs, als ihn die Windböe erfasste und er die Sattelzugmaschine nicht mehr auf der Straße halten konnte. Der Fahrer sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Sattelzug den abschüssigen Grünstreifen hinabgerutscht.

Sperrung bei Groß Ippener für Lkw-Bergung

Der Fahrer aus Odenthal blieb unverletzt. Laut einer zweiten Meldung der Polizei wurde gegen 13 Uhr eine Vollsperrung der Annenstraße zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Holzkamper Damm eingerichtet. Eine Umleitung wurde ausgeschildert. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung gegen 17 Uhr beendet sein wird.

Der Schaden an der Sattelzugmaschine sowie am Grünstreifen schätzt die Polizei in der Meldung auf etwa 20.000 Euro.