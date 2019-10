Lkw-Bergung macht Sperrung der A1 bei Wildeshausen notwendig

Die A1 muss am Mittwochvormittag für Bergungsarbeiten kurzfristig gesperrt werden (Symbolbild).

Weil ein Lastwagen auf die Böschung der A1 geraten ist, muss die Autobahn am Mittwochvormittag kurzzeitig gesperrt werden.

Wildeshausen/Groß Ippener - Wegen der Bergung eines Lastwagens, der auf den Grünstreifen der Autobahn geraten ist, muss die A1 zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt werden. Das teilte die Polizei gegen 9.15 Uhr auf Twitter mit.

Die genaue Dauer der Sperrung nach Süden konnte eine Sprecherin der Autobahnpolizei in Ahlhorn noch nicht nennen. Die Bergungsfirma habe da noch keine verbindlichen Angaben gemacht. Eine Schätzung geht von 11 Uhr aus. Als Umleitung wird die Strecke U44 empfohlen.

Laster fährt sich in Seitenstreifen der A1 fest

Der Lastwagen sei leicht von der Fahrbahn abgekommen und fuhr sich in dem nassen Untergrund fest. In der Nacht auf Mittwoch hatte es viel geregnet, ein selbstständiges Weiterfahren des Lastwagens war nicht mehr möglich.

In den vergangenen Stunden kam es zu mehreren Autobahn-Sperrungen rund um Bremen: Die Autobahn 29 ist in Richtung nach einem Gefahrgut-Unfall seit Dienstag voraussichtlich noch bis zum Mittwochabend gesperrt, die A1 bei Bockel musste nach einem Unfall mit einem Schweinelaster für zwölf Stunden gesperrt werden - dort wurden am Dienstagnachmittag mehrere Tiere getötet.

