DRK spendet 250 Euro für die Arbeit der Jugendpflege

+ Samtgemeindejugendpflegerin Annelen Voß (3.v.l.) mit Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse, der ersten Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Harpstedt, Reinholde Lehmhus (r.), und der zweiten Vorsitzenden Anke Hartmann. Foto: Hartmann

Harpstedt – Einen interessanten Einblick in die Arbeit der Jugendpflege Harpstedt (JuH) hat während der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Jugendpflegerin Annelen Voß gewährt. Vor der Anstellung bei der Samtgemeinde Harpstedt (1982) war sie in der Jugendpflege der Stadt Delmenhorst tätig gewesen. Als Grund für den Wechsel in ihren Heimatort nannte sie den Umstand, dass die Samtgemeinde seinerzeit mit weiteren Kommunen an einem Modellversuch in der Jugendarbeit des Landes teilnahm, der nur in Harpstedt Früchte trug. Er führte dazu, dass die JuH noch heute besteht und ihr Angebot mit den Jahren erheblich erweitert hat. Die von Anfang an angestrebte enge Verbindung zu den Schulen ist gewahrt geblieben.