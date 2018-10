Spaß haben in der Knuspergruppe kinderleicht gemacht

Familien mit Mädchen und Jungen im Alter von bis zu vier Jahren treffen sich wöchentlich im ersten Pfarrhaus

+ Marlena Kaufers leitet die „Knuspergruppe“, die sich immer mittwochs im ersten Pfarrhaus in Harpstedt trifft. Teilnehmen können Familien mit Kindern im Alter bis zu vier Jahren. - Foto: Oetjen

Harpstedt - Kinderlachen, Gitarrenklänge und Gesang: Die Geräusche die man mittwochs zwischen 15.30 und 17 Uhr wahrnimmt, wenn man die I. Kirchstraße entlang spaziert, machen neugierig, was sich hinter den verschlossenen Türen des ersten Pfarrhauses abspielt. „Es ist leider wirklich so, dass viele Menschen in der Samtgemeinde gar nicht wissen, dass es uns gibt“, bedauert Marlena Kaufers.