Aus Groß Köhren zum NDR: Vor laufender Kamera steht sie am Herd

Groß Köhren - Auf dem Spargel- und Erdbeerhof Alfken in Groß Köhren dreht die Produktionsfirma „Doclights“ aus Hamburg an diesem Dienstag für ein „Kochformat“, das im Oktober im NDR-Fernsehen ausgestrahlt werden soll.

„Vier Frauen und zwei Männer mischen mit. Sie werden füreinander kochen. Beim jetzt anstehenden Dreh ist Sonja Alfken an der Reihe“, erläuterte Aufnahmeleiterin Franziska Ziemann auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir wollen ein bisschen Norddeutschland vorstellen – Höfe, Land, Leute. Und obendrein Köstlichkeiten, die typisch für den Norden sind. Das Kochen läuft eher nebenher, ist aber gleichwohl insofern spannend, als dass es ein bisschen Wettbewerbscharakter hat und Punkte verteilt werden.“ Die Ermittlung eines Kochsiegers sei zwar Teil der Sendung, „steht aber nicht so im Fokus“, betonte Ziemann.

Als Mischung aus „Landpartie“ und Kochwettbewerb lasse sich das Format verstehen. Show-Charakter sei nicht gewollt. Den Machern der Sendung schwebe eher eine heimelige Atmosphäre vor.

Bereits am Montag ist bei Alfkens gedreht worden. Für den Dienstag als Hauptdrehtag kommen zwei Kamerateams mitsamt Redakteuren und Autoren nach Groß Köhren. Alle Kochkandidaten sind dann ebenfalls vor Ort. Sie werden aber Sonja Alfken nicht etwa in der Küche über die Schulter schauen, wenn sie am Herd steht. Die „Wettbewerber“ machen „parallel dazu was anderes“, verriet die Aufnahmeleiterin.

Den Namen für das TV-Format wollte Franziska Ziemann noch nicht preisgeben. Offen ließ sie ebenso, was Sonja Alfken kochen wird. Dass als Zutaten auch Spargel und/oder Erdbeeren Verwendung finden, liegt allerdings irgendwie nahe.

boh