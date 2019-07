Spannende ehrenamtliche Aktionsfelder

Harpstedt – Auf offene Stellen für ehrenamtliches Engagement in der Samtgemeinde Harpstedt weist die Freiwilligenagentur „mischMIT!“ hin: Gesucht werden etwa Männer und Frauen, die Kindergartenkindern Geschichten vorlesen, sowie eine Ärztin oder ein Arzt, die/der in Notfällen bei einer Herzsportgruppe medizinisch eingreifen kann. Ebenfalls benötigt werden „Betreuer“, die den Alltag von Senioren in einem Heim mit Einzel- oder Gruppenangeboten (Basteln, Gesellschaftsspiele, Gesprächsrunden, Gesang/Musik etc.) erlebnisreicher gestalten möchten. Gezielt wendet sich „mischMIT!“ zudem an Männer und Frauen, die Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern übernehmen möchten. Diese Ehrenamtlichen sollen „feste Bezugspersonen“ sein und „einmal wöchentlich“ etwas mit den betreffenden Mädchen und Jungen unternehmen. Angestrebt wird eine „möglichst kontinuierliche Bindung“. Wer sich ehrenamtlich engagieren und eine der diversen offenen Stellen besetzen möchte, erfährt unter Telefon 04431/74 834 75 oder via E-Mail an info@mischmit.org weitere Einzelheiten.