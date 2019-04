So spannend ist die Natur

Umwelterfahrung und Indianerkultur: Kinder bauen und basteln im Freien in Prinzhöfte

+ Nach dem Entzünden des Lagerfeuers im Indianer-Tipi liest Ergotherapeutin Christa Casper eine Indianergeschichte vor. Fotos: Jysch

Prinzhöfte - Von Rainer Jysch. Langeweile während der Osterferien? Fehlanzeige: Schulkinder, die in der vergangenen Woche bei einer der beliebten Veranstaltungen im Ferien-Klima-Camp des Zentrums Prinzhöfte teilgenommen hatten, erwartete an vier Tagen eine abwechslungsreiche Beschäftigung. „Auch in den Sommer- und Herbstferien gibt es solche Angebote“, erklärte Theaterpädagogin Ruth Große-Wilde aus dem Organisationsteam des „Freiraum Harpstedt“. Bei den Tages-Workshops ging es darum, die Naturverbundenheit von Kindern im Grundschulalter zu stärken. „Der Frühling ist eine lebendige Zeit, in der neues Leben beginnt“, hieß es in der Einladung. „Mit dem was wir in der Natur erforschen und finden, können wir kreativ werden.“