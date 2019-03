„NeverTooLate“ spielt in der Zufluchtskirche in Dünsen

Nie zu spät für guten Rock

+ © Bohlken Gut abgerockt: Die Band „NeverTooLate“ spielte in der Dünsener Zufluchtskirche Klassiker der Rockgeschichte. © Bohlken

Dünsen – Selbst die „Küken“ unter ihnen haben das Rentenalter erreicht; Eddie Bartschat, der betagteste Mitstreiter von „NeverTooLate“, rockt noch mit 80 „Lenzen“ wie ein junger Gott: Gewaltig aufgemischt hat die Bremer Combo am Freitagabend die gut gefüllte Zufluchtskirche in Dünsen in Big-Band-Besetzung. Zwei Schlagzeuge, zusätzlich Percussion drei Saxofone, Keyboards und natürlich Gitarren sorgten zusammen mit Lead- und Background-Gesang für einen fetten Sound.