„Sozialamt ist einfach mein Ding“

Harpstedt - Den Menschen zu zeigen, wie sie ihr Leben in den Griff bekommen, ist für Horst Würdemann Berufung. Seit 35 Jahren arbeitet er im Sozialamt der Samtgemeinde Harpstedt – insgesamt sind es sogar schon 40 Jahre bei der Verwaltung. Dafür bedankte sich Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse am Mittwoch während einer Feierstunde im Amtshof bei dem 56-Jährigen, der seit seiner Verwaltungsausbildung nie den Arbeitgeber gewechselt hat.

Schon damals wollte er ins Sozialamt: „Das ist einfach mein Ding. Das habe ich schon während meiner Ausbildung gedacht“, sagte Würdemann. „Man lernt alle möglichen Leute kennen, hört viele Geschichten und es ist nie langweilig.“ Bei all der Abwechslung, von der der Würemann schwärmte, verschwieg er jedoch nicht die Schattenseiten des Jobs: „Man kann nicht alle Schicksale an der Amtshoftür abgeben.“ Manche Lebengeschichten beschäftigen ihn länger.

Während der vier Jahrzehnte in seinem Beruf habe er außerdem festgestellt, dass die Anspruchshaltung vieler Menschen, die zu ihm kommen, zunimmt. Ein Danke höre er nur noch selten. Doch Würdemann freut sich immer, wenn er helfen kann. Am schönsten sei es, wenn er dabei auf finanzielle Unterstützung verzichten kann, berichtet er. Im Rahmen einer Auswegberatung, geht es immer darum, „den Leuten zu zeigen, wie sie wieder klarkommen“. Dafür muss er zuhören, Stärken und Schwächen der Klienten erkennen und vor allem: Zeit investieren. „Ich nehme mir die Freiheit, mich auch mal länger mit den Menschen zu unterhalten“, so Würdemann.

„Bei manchen ist nichts zu holen, bei manchen lohnt es sich.“ Im Umgang mit den jeweiligen Hilfe-Empfängern gebe es auch mal Schwierigkeiten. Dann helfe ihm seine Gelassenheit: „Je lauter mein Gegenüber ist, desto ruhiger werde ich.“

Diese Eigenschaft hob auch Wöbse hervor und beschrieb Würdemann als „ruhig, besonnen und souverän“. Außerdem sei er eine „Institution für die Verwaltung und für Harpstedt“. Seine geduldige Art hat Wöbse schon vor 30 Jahren kennengelernt. Damals hat er eine Trommelausbildung bei Würdemann gemacht, der seinen Ausgleich in der Musik findet. J pp