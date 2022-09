Sorge der Stammschwimmer um das Rosenfreibad wächst

Von: Jürgen Bohlken

Sie wollen das Rosenfreibad auch künftig nicht missen: Edyta Brümmer (links) und Hannelore Niemann. © Bohlken

Harpstedt – Die Stammschwimmer sorgen sich zunehmend um den Erhalt des Harpstedter Rosenfreibades. Was, wenn der sich bislang im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich bewegende jährliche Zuschussbedarf wegen der Energiepreisentwicklung ins Uferlose steigt? Was, wenn der Technikkeller des Schwimmerbeckens plötzlich seinen Dienst versagt? Wird die Samtgemeinde Harpstedt den Sanierungsstau auch ohne Fördergeld in Angriff nehmen, zumal Mittel in den Haushalt eingestellt sind? Und: Wie lange wird es noch eine Freibadsaison geben?

Politik und Verwaltung erwecken momentan den Eindruck, als hätten sie die kursierenden Ängste um den Fortbestand der Anlage am Tielingskamp noch gar nicht mitgekriegt. Mal abgesehen von einem CDU-Antrag auf Beratung über eine etwaige Anpassung der Eintrittspreise und einem Vor-Ort-Termin mit dem FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Christian Dürr findet eine offene Debatte darüber, ob sich die Samtgemeinde das Freibad künftig leisten kann, bislang nicht statt. Das leistet der Verunsicherung Vorschub.

Die Stammschwimmerinnen Edyta Brümmer und Hannelore Niemann wissen nicht, wie es weitergeht. Sie wollen aber wenigstens bekräftigen, wie sehr ihnen am Freibaderhalt liegt. „Wir würden dafür sogar im Rahmen unserer Möglichkeiten spenden. Aber davon, Spenden zu sammeln, hat mir Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel abgeraten. Wir müssten in eine Liste alle Spender mit den Beträgen und Kontaktdaten eintragen, meinte er. Denn gesetzt den Fall, der Freibadbetrieb würde eingestellt, könnten die Gelder ja nicht mehr dem angedachten Zweck zugeführt werden. Die Spender müssten sie folglich zurücküberwiesen bekommen“, fasst Hannelore Niemann den Inhalt eines Vier-Augen-Gespräches mit Yves Nagel zusammen.

Tägliches Schwimmen für die Gesundheit

2017 hatte die Harpstedterin einen Schlaganfall erlitten. Seit Jahren kommt sie nun fast täglich ins Freibad. Das Schwimmen tut ihr nach eigenem Bekunden gut.

Edyta Brümmer macht ähnliche Erfahrungen. Nach einer Coronaerkrankung im Mai setzten ihr Long-Covid-typische Symptome zu. Ihre körperliche Leistungsfähigkeit brach ein. Vor der Erkrankung habe sie problemlos bis zu zweieinhalb Kilometer Strecke schwimmen können, danach plötzlich nur noch 500. „Aber ich merke, dass die Kraft allmählich zurückkommt. Mittlerweile schaffe ich immerhin schon wieder 1.300 Meter“, verrät die Oberschullehrerin. Sie wohnt in Stuhr; gleichwohl zieht es sie während der Saison fast täglich ins Rosenfreibad. Daran änderten in den Jahren 2019 und 2020 auch die gravierenden pandemiebedingten Beschränkungen nichts. Das Umkleiden in einem zeltartigen Provisorium und die Schließung der Duschen nahm die Stammschwimmerin in Kauf.

„Mein Lebensgefährte Tammo Minits nutzt das Rosenfreibad ebenfalls regelmäßig. Gleiches gilt seit Kurzem für meine in Bremen wohnenden Eltern. Ich weiß auch von Stammschwimmern, die aus Ganderkesee herkommen. Sie haben zwar in ihrer Wohngemeinde selbst ein Freibad, sagen aber, in Harpstedt gefalle es ihnen besser“, erläutert die 39-Jährige.

„Magnet“ und „Aushängeschild“

Wenn sie sich mit Bremern unterhalte und dabei erwähne, dass sie an der Oberschule Harpstedt unterrichte, bekomme sie oft zur Antwort: „Harpstedt? Kenn’ ich! Da ist doch das Rosenfreibad.“ Die Anlage sei ein absoluter Magnet und zugleich ein Aushängeschild für Flecken und Samtgemeinde.

„Ich bin eine leidenschaftliche Rosenfreibad-Schwimmerin“, bekräftigt Edyta Brümmer. „Mir graut schon vor dem Saisonende und dem Winter“, gesteht sie und ergänzt: „Ich komme ursprünglich aus Bremen und kenne viele Freibäder, aber keins davon reicht an das Harpstedter Bad heran. Als total angenehm empfinde ich hier die vergleichsweise hohe Wassertemperatur in den Becken.“

Die großzügig dimensionierten Liegewiesen gelten als weiterer Pluspunkt. Hannelore Niemann schätzt obendrein die Lage: Drumherum sei Natur pur.

„Das Rosenfreibad muss bleiben. Das ist unser Bestreben als Stammschwimmerinnen. Wir wollen uns nicht beschweren, aber gegenüber Politik und Verwaltung zeigen, dass wir durchaus aktiv werden können“, betont Hannelore Niemann. Es hänge einfach enorm viel am Rosenfreibad dran: von den Arbeitsplätzen dort über die Wichtigkeit der Anlage als Schwimmlernstätte für Kinder bis hin zur Nutzung durch die Schulen und Naherholungssuchende.

„Wir Senioren brauchen das Freibad, um gesund zu bleiben“, verschweigt Niemann nicht. Wie viele Gäste regelmäßig kommen, können sie und Edyta Brümmer nur schätzen. An den verkauften Saisonkarten lässt sich das nicht ablesen. „Ich selbst habe zum Beispiel keine“, verrät die Lehrerin aus Stuhr.

Gleichwohl deutet die Zahl von jährlich etlichen 100 verkauften Saison-, Zehner-, 20er- und 30er-Karten darauf hin, dass der Anteil der regelmäßigen Nutzer keineswegs als bedeutungslos eingestuft werden kann.