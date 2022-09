Beckstedter Sonnenstein: Klare Vorgaben für die Dauerleihgabe

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Das Haus Dahms: Im Zuge von Abrissarbeiten wurde hier der Beckstedter Sonnenstein entdeckt. © Samtgemeindearchiv

Colnrade – Die Gemeinde Colnrade, das Archiv der Samtgemeinde Harpstedt und der Heimatbund zwischen Dehmse und Hunte bemühen sich schon lange darum, den Beckstedter Sonnenstein zurück in die Heimat zu holen. In absehbarer Zeit soll das nun auch gelingen. Grundsätzlich hat das Archäologische Landesmuseum Schloss Gottorf zugestimmt, das Original als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen.

Daran knüpfen sich aber verschiedene Bedingungen. Die betreffen sowohl den Transport und die Unterbringung als auch den Rahmen, in dem das Exponat der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden muss.

Klar ist inzwischen: Der Sonnenstein wird im Eingangsbereich des Colnrader Dorfgemeinschaftshauses (DGH) seinen Platz in einer Vitrine finden. Was dabei alles zu beachten ist, gibt Schloss Gottorf vor – und fordert obendrein eine Dokumentation in Form einer begleitenden Ausstellung ein. Das Original sei als „museales Stück“ eingestuft worden, weiß Colnrades Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann.

Einen Rückholtermin gibt es noch nicht

Einen Termin für die „Ankunft“ des Sonnensteins in Colnrade kann sie noch nicht nennen. „Ich hatte gedacht, das ginge wesentlich schneller“, gesteht sie. Die Voraussetzungen für die Unterbringung des Originals zu erfüllen, sei schwieriger als erwartet. Schließlich wiege der Koloss etwa 600 Kilogramm. Es bedürfe auch eines hinreichend tragfähigen Untergrunds. Und es sei gar nicht so einfach, den Stein so in eine Vitrine zu bekommen, dass er dort „aufrecht und sicher steht“, gibt die Bürgermeisterin zu. Sie ergänzt: „Wir arbeiten an der technischen Lösung.“

Bei Nichterfüllung der Bedingungen wird uns Schloss Gottorf das Original nicht geben

Die Restauratorin des Landesmuseums in Schleswig werde die Verbringung des Sonnensteins nach Colnrade begleiten. „Das haben wir schon alles so weit vorbereitet. Wenn der Stein kommt, müsste eigentlich auch die Begleitausstellung fertig sein. Die können wir aber erst aufbauen, sobald wir das Original gut untergebracht haben“, sagt Wilkens-Lindemann.

Die Begleitausstellung mit ganz schön viel Text realisieren wir in Zusammenarbeit mit dem Samtgemeindearchiv in Harpstedt. Dr. Svea Mahlstedt, die Vorsitzende des Fördervereins Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen, hat uns ebenfalls Unterstützung zugesagt.

Vieles, was schon in die Wege geleitet worden sei, müsse nun zusammengeführt werden. „Wir haben einen Vitrinenbauer. Die Begleitausstellung mit ganz schön viel Text realisieren wir in Zusammenarbeit mit dem Samtgemeindearchiv in Harpstedt. Dr. Svea Mahlstedt, die Vorsitzende des Fördervereins Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen, hat uns ebenfalls Unterstützung zugesagt“, erläutert die Bürgermeisterin. „Bei Nichterfüllung der Bedingungen wird uns Schloss Gottorf das Original nicht geben“, macht sie sich nichts vor.

Elf konzentrische Kreise sind das markante Merkmal des Beckstedter Sonnensteins; das Harpstedter Pendant hat hingegen zwölf. © -

Die Gemeinde kann sich glücklich über die Leihgabe schätzen. Denn hätte sich Schloss Gottorf endgültig von dem Stein getrennt, wäre er wohl im Landesmuseum in Oldenburg gelandet, eben weil es sich um ein „museales Stück“ handelt. „Oder aber im Urgeschichtlichen Zentrum in Wildeshausen, wenn es das denn gäbe“, ergänzt Anne Wilkens-Lindemann.

In den DGH-Eingangsbereich passt das Original nach ihrer Meinung sehr gut. Der auserkorene Standort soll möglichst auch von draußen einsehbar sein. Insgesamt registriert Wilkens-Lindemann durchaus Freude über die Rückholung des Steins, auch im Heimatbund, aber für den nötigen Rahmen zu sorgen, sei eine Herausforderung.

„Wir haben uns Unterstützung von Expertinnen und Experten geholt, etwa vom Kreismuseum Syke. In diesem Rahmen werden wir weiter arbeiten. Wir hoffen, dass wir für unser Vorhaben Fördermittel bekommen. Ich denke, das wird klappen“, so die Bürgermeisterin.

Original fristet Schattendasein in einem Lager

Als sie im Sommer 2022 dem Archäologischen Landesmuseum Schloss Gottorf in Schleswig einen Besuch abstattete, wunderte sie sich schon etwas: Der Beckstedter Sonnenstein zieht dort nämlich keineswegs die Aufmerksamkeit von Museumsbesuchern auf sich. Stattdessen fristet er zusammen mit vielen anderen Stücken in einem Lager ein Schattendasein. Das hat das Original aus Sicht der Beckstedter, die sich bislang mit einer Replik begnügen mussten, natürlich nicht verdient.

Wofür die elf konzentrischen Kreise des möglicherweise 4 000 Jahre alten Beckstedter Sonnensteins ursprünglich mal stehen sollten und ob sie auf einen heidnischen Kult hindeuten, lässt sich schwerlich nachvollziehen. Die Nachforschungen dazu vermischen sich mit Spekulationen. Eine Deutung des Motivs als „solare“ Darstellung liegt irgendwie nahe, zumal die Menschen der Jungsteinzeit und der Bronzezeit die Sonne als Scheibe wahrnahmen.

Die Odyssee des Sonnensteins

Es ist nicht auszuschließen, dass es deutlich mehr Sonnensteine gibt, als bislang bekannt sind. Steinernen Zeugen der Megalithkultur ist vor hundert und mehr Jahren nicht unbedingt groß Beachtung geschenkt worden. Findlinge fanden etwa, ob nun mit oder ohne Motiv von Menschenhand, pragmatisch Verwendung als Baumaterial. So auch der Harpstedter Sonnenstein mit seinen zwölf konzentrischen Kreisen, der als Fundamentstein im Umfeld des Galgenbergs verbaut war. Das Beckstedter Pendant trat 1921 bei Abrissarbeiten zutage. Es steckte im Fundament des Hauses Dahms auf Straßburg und hat bis heute eine regelrechte Odyssee hinter sich gebracht.

Nachforschungen von Samtgemeindearchivpfleger Günter Kastendieck zufolge ging das Original 1955 an das spätere Väterländische Museum Ludwig Roselius nach Bremen. Dann übernahm es das Väterländische Museum in Worpswede, das im weiteren Verlauf komplett ausgeräumt dem Landkreis Osterholz übergeben wurde. Die Exponate landeten teils in Hamburg und teils – wie der Beckstedter Sonnenstein – in Schleswig-Holstein.