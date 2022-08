Nicht auf Kommerz getrimmt

Die letzten Pflasterarbeiten rund um die „Festscheune“ sind seit dem vergangenen Sonnabend erledigt. Von links: Bernd Volkmer, Tim Remme, Werner Thomas, Holger Bahrs, Wilfried Peters, Bernd Fassauer, Kevin Hofmann (mit Sohn) und Andreas Wehrenberg. © -

Harpstedt – Heiter bis wolkig, etwas Wind, Temperaturen über 20 Grad, null Regen: Was das vorhergesagte Wetter angeht, steht das um 15 Uhr beginnende Sommernacht-Weinfest am Sonnabend, 3. September, auf dem Koems-Gelände in Harpstedt unter einem guten Stern. Alles deutet auf einen – vom Nachmittag bis in die Nacht hinein – milden Spätsommertag hin.

Sollten wider Erwarten doch ein paar Tropfen Niederschlag fallen, gibt es immer noch den von der Aktiven Werbegemeinschaft zur Verfügung gestellten großen Lastenfallschirm. Der „überdacht“ den gesamten Festplatz und bietet Schutz vor „Wasser von oben“.

Letzte Pflasterarbeiten erledigt

Eine Punktlandung haben unterdessen Offiziere aus dem Offizierskorps der Harpstedter Bürgerschützen mit Verstärkung von Korporälen und Mitstreitern der „Rentnerbänd“ hingelegt: Sie erledigten am Sonnabend letzte Pflasterarbeiten rund um die neue „Festscheune“.

Drei Live-Auftritte

Dort treten am 3. September nacheinander die Combo „Stufe 3“ (15 bis 17 Uhr), das Blasorchester Harpstedter „Prager“ (17.30 Uhr bis 20 Uhr) sowie die Rock-Coverband „Stone Washed“ um ihren Harpstedter Schlagzeuger Frank Müller (ab 20.30 Uhr) auf.

Anstelle der Gemeinde übernimmt der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) die Rolle des Veranstalters. Das Sommernacht-Weinfest versteht sich zugleich als Event zur Einweihung der neuen „Festscheune“ – jenes halb offenen Gebäudes, das von der Formgebung ein bisschen wie ein halbiertes Zirkuszelt aussieht, den Platz der früheren Disco „Zum Sonnenstein“ eingenommen hat und künftig immer mal wieder für Veranstaltungen genutzt werden soll.

Die Fördergemeinschaft Koems hat den Festplatz mithilfe der ,Rentnerbänd‘ in einen Tipptop-Zustand gebracht.

„Wir möchten euch alle einladen, ein rauschendes Fest zu feiern. Mit Livemusik und Getränken aller Couleur sowie einer breiten Auswahl an Leckereien – von Flammkuchen, Antipasti und Käseplatten über Bratwurst und Pommes bis zu Nudeln aus dem Parmesanlaib“, verheißt die Werbung für das Sommernacht-Weinfest auf Facebook. Es wird eine Hüpfburg geben. Zudem „bespaßt“ die Jugendpflege Harpstedt die Kinder.

Nicht die Schießsportkameradschaft, sondern das Offizierskorps der Bürgerschützen organisiere begleitend ein Übungsschießen in der Koems-Schießhalle, korrigiert das Orga-Team eine eigene, schon einige Wochen zurückliegende Ankündigung. Dabei gehe es um Geldpreise. Die Schießdistanzen: 50 und 100 Meter. Kinder könnten „mit dem Lichtpunktgewehr üben“.

Dank hat Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder via Facebook allen Mitwirkenden ausgesprochen, ebenso sämtlichen „tatkräftigen Helfern“. Die Jugendpflege leiste ihren Beitrag dazu, „dass es ein Fest für Jung und Alt wird“. Die Fördergemeinschaft Koems habe den Festplatz mithilfe der „Rentnerbänd“ in einen „Tipptop-Zustand“ gebracht. Die „Prager“ musizierten kostenlos; sie verstünden ihren Auftritt zugleich als ihr diesjähriges „Sommerkonzert“.

Ich möchte, dass alle Harpstedter und Gäste aus nah und fern gemeinsam schöne Stunden in einer tollen Atmosphäre verbringen.

Das Weinfest sei keine auf Kommerz ausgerichtete Veranstaltung, betont Wachholder. Die Gesichter der Mitstreiter „hinter den jeweiligen Tresen“ seien vielen Besuchern sicher bekannt. „Ich möchte, dass alle Harpstedter und Gäste aus nah und fern gemeinsam schöne Stunden in einer tollen Atmosphäre verbringen“, bekräftigt der Bürgermeister.

Eintritt wird nicht erhoben. Bis in die Nacht hinein darf und soll gefeiert werden.