Sommerfest mit Tiergottesdienst

+ Hat ein Herz für Tiere:Karin Petra Freiling

Klosterseelte – Ein Sommerfest begeht der Tierschutzverein „Verbindung zwischen den Arten“ am Sonnabend, 29. Juni, bei Karin Petra Freiling in Klosterseelte, Bei der Schule 1. Das Event beginnt um 11 Uhr mit einem Tiergottesdienst. Daran können Interessierte mit ihren Haustieren teilnehmen. Das Fest hat mit einer großen Tombola, einem vegangen Mittagsbuffet, reichlich Information, der Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit Fachleuten sowie Ständen, an denen unter anderem handgefertigtes Tierzubehör zu erwerben ist, viel zu bieten. Der Verein „Verbindung zwischen den Arten“, dem Karin Petra Freiling vorsitzt, will die Verbindung zwischen den Tieren, zwischen Mensch und Tier sowie zwischen Mensch und Mensch verbessern. Der eigene Anspruch ist auf der Website nachzulesen: „Wir wollen vermitteln, was die Menschen von den Tieren lernen können, um sich untereinander und die Vielfalt der Arten auf diesem Planeten besser zu verstehen und respektvoll zu behandeln.“