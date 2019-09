Solidarische Landwirtschaft auch in Harpstedt und umzu?

Freitags ist Erntetag

Freitags ist auf dem Hollerhof in Eydelstedt/Donstorf Erntetag (Symbolbild).

Harpstedt/Donstorf – Die SoLaWi-Gruppe der Harpstedter Klima-AG hat sich auf dem Hollerhof in Eydelstedt/Donstorf angeschaut, wie eine Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) funktionieren kann. Freitags ist dort Erntetag; die Mitglieder holen ihren Anteil vom Hof. „Unser reicht für meinen Mann und mich vollständig“, so eine Teilnehmerin. „Ich muss kein Gemüse, keinen Salat zukaufen.“ Beeindruckt standen die Besucher in der Scheune vor den Kisten mit Blumenkohl, Salat, Paprika und Bohnen. Danach ließen sie sich auf den Feldern zeigen, wo und wie diese „Schätze“ im rein biologischen Anbau erzeugt werden.