SoLaWi bleibt das Ziel

Weiteres Treffen am 28. Oktober

Harpstedt – Die Gründung einer „Solidarischen Landwirtschaft“ (SoLaWi) für „Harpstedt und umzu“ bleibt das Ziel einer Arbeitsgruppe der Harpstedter Klima-AG. Dazu ist für Montag, 28. Oktober, ein weiteres Treffen anberaumt. Es beginnt um 19.30 Uhr im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“. Dabei sein dürfen alle Interessierten – insbesondere Gemüseanbaukundige und Landbesitzer, die sich selbst aktiv an einer SoLaWi im Raum Harpstedt beteiligen möchten. Etwaige Fragen dazu beantwortet Gisela Brand unter Telefon 04244/968 55 62 – oder auf Anfrage per E-Mail an jnbrand@gmx.de.