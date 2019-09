Sogar eine Kuh zählt zu den Stars der Manege

Harpstedt - Das Zelt steht schon, ist beheizbar und fasst rund 500 Zuschauer. Das Programm in der Manege vereint moderne Lichttechnik mit fantasievoller Akrobatik, Tierdressuren, Jonglage, Clowns und mehr.

Drei Vorstellungen gibt der „Circus Montana“ am kommenden Wochenende bei der Delmeschule in Harpstedt. Unsere Zeitung hat mit Sabrina Lutzny (39), der Frau des Juniorchefs, gesprochen.

Der „Circus Montana“ kommt aus Oldenburg. Haben Sie dort ihr Winterlager?

Eine so lange Winterpause wie früher gibt es für Unternehmen wie das unsere nicht mehr. Die Besucherzahlen gehen immer weiter zurück. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als fast nonstop unterwegs zu sein. Wetterbedingt legen aber wir schon mal um Dezember und Januar herum eine Zwangspause ein.

Wo bleibt der Zirkus dann?

Auf Freiflächen, in Hallen, auch Fabrikhallen, die wir anmieten. Oder aber, wenn wir hier in der Region sind, auf unserem Winterstellplatz in Oldenburg.

Mit wie vielen Aktiven touren Sie durch die Lande?

18 der 24 Crewmitglieder gehören im weitesten Sinne zur Familie; die übrigen sind weitere Artisten, die wir wegen der gestiegenen Ansprüche des Publikums einfach brauchen, um eine aufregende Show von einer Stunde und 45 Minuten Dauer inklusive Pause zu bieten.

Was daran ist aufregend?

Vieles. Das geht sozusagen Schlag auf Schlag. Zum Auftakt und zum Ende nehmen wir musikalisch Bezug auf den Film „The Greatest Show“, der eine schöne Geschichte über den Zirkus und seine Anfänge erzählt. Unser traditionelles Programm kommt im Tempo der Moderne daher. Auch mit eingebauten – sehr modernen – Elementen wie Lichtspielen und Lasershow.

Gibt es ein Alleinstellungsmerkmal?

Meines Wissens sind wir der einzige Zirkus in Deutschland, der den „Cube“ im Programm hat – ein Stahlgestell in Form eines großen Würfels, an dem sich zwei Artistinnen atemberaubend unter der Zirkuskuppel verbiegen. Danach geht’s traditionell weiter – mit Tierdressuren. In der Show wirken acht Pferde und Ponys, fünf Lamas, zwei Ziegen und vier Hunde mit. Außerdem eine Kuh, sechs Hühner, fünf Enten. Und dann wären da noch zwei Bunte Bentheimer Schweine.

Die Tiere können – einschließlich der Kuh – alle irgendwelche Kunststücke?

Ja. Ein Huhn läuft über einen Balken. Die Hunde springen durch Reifen. Die Schweine rollen sogar gleich zum Beginn der „Haustiernummer“ den roten Teppich zum fanfarenhaften Jingle der Filmproduktionsgesellschaft „20th Century Fox“ aus. Direkt im Anschluss kommen eine Bäuerin und ein Bauer rein und lassen die Tiere einfache Dinge tun, die aber spektakulär aussehen, weil niemand sie so erwartet. In dem aufgerollten roten Teppich ist übrigens Futter drin. Schweine wühlen gern. Daher rollt sich der Teppich fast von allein aus. Vergessen hätte ich fast unseren 30 Jahre alten Esel: „Meggi“ zieht einen großen Wagen aus Holz in die Manege. Die verspielten Ziegen steigen aus und springen dann mich als Bäuerin an. Das sieht fürs Publikum so aus, als wollten sie mich necken oder ärgern.

Clowns gibt es auch?

Ja, die heißen Max und Moritz und sind genau wie das literarische Vorbild von Wilhelm Busch ganz versessen auf Streiche; da beklaut der eine den anderen beim Frühstück nach Strich und Faden. Auf einmal ist die Tischdecke weg. Sie liegt bei den Zuschauern, die im Spaß verdächtigt werden, sie gestohlen zu haben. Die Kinder lachen sich über solche Sachen kringelig. Außerdem haben wir Feuerschlucken, Bauchtanz und Hula-Hoop-Akrobatik im Programm. Die Stapelstuhlnummer ist auf jeden Fall ein Highlight: Auf einem Tisch stehen große Flaschen, auf denen Stühle aufgestapelt werden; verschiedene Handstände in luftiger Höhe lassen den Atem stocken. Chantal ist unser Schlangenmädchen, das sich gekonnt verbiegt. Es gibt Luftakrobatik – sowohl mit einem schwingenden Tuch als auch an chinesischen Seidentüchern. Meine Tochter Samanta, die bald 18 wird, hat sich mit diesem Gebiet sehr beschäftigt. Wie Jemena Renz. Sie stammt aus einer großen Artistenfamilie und ist bei uns zusätzlich als Seiltänzerin zu erleben.

Früher zog ein Zirkus viele Kinder und Jugendliche noch vor der ersten Vorstellung magisch an. Die Kleinen wollten vor allem die Tiere sehen. Ist das immer noch so?

Das erleben wir nach wie vor. Der Platz ist frei zugänglich. Ein großer Teil der Mädchen und Jungen aus der Grund- und der Oberschule Harpstedt ist schon hier gewesen, um nach den Tieren zu schauen. Das geht natürlich auch in den 15-minütigen Pausen, die jede Vorstellung unterbrechen. Nur nicht direkt während der Show.

Der Herbst kommt – und damit womöglich der eine oder andere Sturm. Mussten Sie Vorstellungen schon mal wetterbedingt ausfallen lassen?

Wenn’s zu stürmisch wird und die Plane richtig Krach macht, dann wollen wir das dem Publikum einfach nicht zumuten. Bislang haben wir aber nur einmal eine Vorstellung wegen Sturms abgesagt, und zwar in Kleve in Nordrhein-Westfalen.

Sie sind deutschlandweit unterwegs?

Ja, zum Teil auch in Holland.

Circus-Termine im Überblick:

Vorstellungen des „Circus Montana“ bei der Delmeschule an der Schulstraße in Harpstedt beginnen am Freitag, 20. September, um 18 Uhr, am Sonnabend, 21. September, um 16 Uhr (Familientag: 10 Euro Eintritt für Bank/Tribüne sowie 15 Euro für Sperrsitz/Loge), sowie am Sonntag, 22. September, um 14 Uhr (freier Eintritt für jede Mutter in Begleitung einer zahlenden Person). Im Vorverkauf gibt es Karten am kommenden Donnerstag, 19. September, von 11 bis 12 Uhr vor Ort – an der Zirkuskasse. Tickets sind zudem unter der Rufnummer 0174/1400 559 erhältlich.