Sogar Bußgelder bezahlt die Firma

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Wegen Untreue muss sich ein ehemals in der Samtgemeinde Harpstedt tätiger Speditionsgeschäftsführer vor dem Amtsgericht Wildeshausen verantworten. In 13 von 18 Fällen wirft die Anklage dem 52-Jährigen aus Esens gewerbsmäßiges Handeln vor.

Volle acht Minuten dauerte nach Eröffnung der Hauptverhandlung das Verlesen der Anklageschrift, wenngleich die Staatsanwältin eine wirklich imponierende Redegeschwindigkeit an den Tag legte. Der Angeklagte habe in der Zeit vom 30. April bis zum 23. Oktober 2015, während seiner Zeit als Geschäftsführer, die Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen, missbraucht. Er habe angewiesen, Rechnungen einer Kleintransportefirma über insgesamt mehr als 5 000 Euro durch seinen damaligen Arbeitgeber zu begleichen – im Wissen, dass „gar keine Aufträge zur Durchführung von Transporten erteilt worden waren“ und diese folglich auch nicht „ausgeführt wurden“.

Obendrein habe sich der 52-Jährige eine „Vielzahl von privaten Auslagen“ auf Betriebskosten erstatten lassen, obwohl diese Beträge nicht im Zusammenhang mit seiner Geschäftsführung gestanden hätten. Zurückgezahlt habe er nichts. Die Staatsanwältin zählte diverse Rechnungen auf, die auf Besuche von Burger-Imbissen, Bäckereien, Pizzarien und anderen Restaurants im norddeutschen Raum zurückgingen. Auch einen nicht betrieblich genutzten Laptop nebst Software soll sich der 52-Jährige mit Firmengeld bezahlen lassen haben. Ebenso Berufsbekleidung, Schulmaterial, Einlegesohlen, Pflanzen, eine Reparatur am Privat-Pkw, einen Fressnapf, Pinsel, Farbe, Autozubehör, Süßigkeiten, Getränke – ja sogar Bußgeldforderungen von Städten wie Oldenburg, Berlin und Hamburg. Der Angeklagte habe in der Absicht gehandelt, „sich durch die ersparten Aufwendungen und das ihm erstattete Geld“ eine Einnahmequelle zu verschaffen; mit diesen insgesamt 5 056,65 Euro habe er „seinen Lebensunterhalt zumindest mitfinanzieren“ wollen, schloss die Staatsanwältin.

Der 52-Jährige war nach Darstellung seines Anwalts in Zeiten „einer hochgradig desolaten Geschäftssituation“ mit der Geschäftsführung betraut worden. Der Verteidiger argumentierte, der Arbeitgeber/„Betreuer“ habe die Erstattungen gebilligt. In einem zivilrechtlichen Prozess wäre die Forderung nach Belegen für den Anspruch auf die Leistungen sicher legitim. Im Strafgerichtsverfahren gelte indes: Im Zweifel für den Angeklagten. Aus der Bewilligung der Erstattungen ergebe sich „eine Beweislastumkehr“. Derjenige, der damals die Zustimmung erteilt habe, müsse folglich sagen, warum er das Geld nun zurückhaben wolle.

Wie sich die Anklage zu der These „versteigen“ könne, die Ausgaben seien durchweg privat gewesen, vermochte der Verteidiger nicht nachvollzuziehen. „Da wird Arbeitsbekleidung gekauft für eine Spedition. Das ist laut Anklage privat. Die Arbeitsschuhe hat mein Mandant sicher auf dem Spediteursball getragen“, kommentierte der Anwalt die Vorwürfe mit Sarkasmus. Der in der Anklageschrift erwähnte Fressnapf sei nicht etwa für Tierfutter benötigt worden. „Mein Mandant hat weder Katze noch Hund. Da geht es um einen Blechtopf, in den er die Farbe gekippt hat, um etwas anzumalen, weil er Manns genug war, selbst zum Pinsel zu greifen, statt solche Arbeiten auf Rechnung von einer Firma erledigen zu lassen.“

Der Rechtsanwalt sah keinen plausiblen Grund für die Anklage. „Viereinhalb Jahre wird hier ein Unschuldiger verfolgt“, beschwerte er sich. Es gebe keinen einzigen Beleg dafür, dass erstattete Beträge für private Dinge ausgegeben worden seien. Was den Laptop angehe, so finde sich sogar in der Prozessakte ein Vermerk darauf, wonach das Notebook bei dem Angeklagten verbleibe. Das sei im Zuge der Einigung über die Zahlung einer Abfindung in Höhe von 14 000 Euro mit vereinbart worden. Reden könne man zwar über die Bußgelder, so der Rechtsanwalt, aber deren Begleichung durch den Arbeitgeber sei durchaus „speditionsüblich“.

Die Richterin erwähnte die Aussage eines Zeugen gegenüber der Polizei, wonach sich der Angeklagte „kaum in der Spedition blicken lassen“ habe. Da stelle sich schon die Frage, warum er als Geschäftsführer „in dem Ausmaß Süßigkeiten“ oder auch Berufsbekleidung, angeblich für den Betrieb, gekauft habe, wenn er dort doch so gut wie nie gewesen sei. Nach Angaben des besagten Zeugen habe sich der 52-Jährige „null um Auftragsvermittlung und Kundentermine gekümmert“. Weshalb also die vielen erstatteten Essen in Restaurants? Die Ansicht, die Vorwürfe der Anklage seien „gänzlich an den Haaren herbeigezogen“, teilte die Richterin „nach Aktenlage“ ausdrücklich nicht.

Wegen des Fehlens wichtiger Zeugen steigt das Gericht voraussichtlich erst am 16. Juni in die Beweisaufnahme ein. Ob’s dann auf einem sachlicheren Niveau weitergeht, bleibt abzuwarten. Der Auftakt war streckenweise von scharfer Polemik und einem rauen Ton des Verteidigers geprägt. „Wir können entweder miteinander reden oder gegeneinander ankeifen“, mahnte die Anklagevertreterin zur Mäßigung. „Ich bin nicht hier, um lieb zu sein. Viereinhalb Jahre Strafverfolgung und eine solche Verfahrensverzögerung sind ein Skandal. Wie führen Sie eigentlich Ihre Ermittlungen?“, bekam die Staatsanwältin vorgehalten. Dass bis zum heutigen Tage wechselnde Anklagevertreter mit dem Fall betraut gewesen sind, sei unglücklich, räumte sie ein.

Auf einen ersten Akteneinsichtsantrag hin hatte der Verteidiger den Hinweis bekommen, er könne Beweismittel (Belege) bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg einsehen. Das sei eine „offene Kriegserklärung“, schimpfte er im Gericht.

Einen Anspruch auf die Originale gebe es nicht, hielt die Richterin dagegen, aber auf Nachhaken, so klang an, wären die gewünschten Unterlagen sicher längst als Kopien zugeschickt worden.