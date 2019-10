Skulptur mit großer Symbolkraft

Anthony Fourmy (2.v.l.) und Jean-Paul Menu (2.v.r.) erklärten die Symbolik der Skulptur am Modell. Das Herzstück (unten – in der Mitte) bekamen die Harpstedter bereits in Originalgröße überreicht; der übrige Teil des Kunstwerks folgt noch. Links Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder, rechts Loués Bürgermeister Dominique Croyeau.