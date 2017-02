Situation mutet verfahren an

COLNRADE - Eine einfache Lösung zur Linderung der Raumnot im Colnrader Feuerwehrhaus gibt es offenkundig nicht. Die Situation scheint verfahren – so der Eindruck, den am Donnerstagabend die Sitzung des Samtgemeinde-Feuerschutzausschusses im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ hinterließ. Die Verwaltung geht von einem zusätzlichen Platzbedarf von etwa 125 Quadratmetern aus. Ein Erweiterungsbau käme für sie aus bau- und feuerwehrtechnischer Sicht bestenfalls nach Süden hin in Frage, wo sich eine Grünfläche befindet, die aber für Veranstaltungen genutzt wird. Deshalb sei die Gemeinde Colnrade auch im Interesse des Dorflebens nicht bereit, dieses Areal für einen etwaigen Anbau zu opfern, erläuterte Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse.

Die Feuerwehr Colnrade hätte am liebsten gleich einen Neubau und hat diesen auch schon beantragt. Bislang war es Usus, dass bei solchen Bauvorhaben, die in die Zuständigkeit der Samtgemeinde fallen, die jeweilige Mitgliedsgemeinde das benötigte Grundstück stellt. Doch das kann (oder will) Colnrade nicht. Die Gemeinde habe bekundet, sie sie habe keine passende Fläche in ihrem Eigentum, erläuterte Wöbse.

Er erwähnte einen „weiteren Vorschlag“ für eine Erweiterung am jetzigen Standort, der von Colnrades Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann gekommen sei. Die Option biete zwar „weniger Möglichkeiten“ als die „Südvariante“, komme aber gleichwohl zumindest eventuell in Betracht. Allerdings müsse diese Alternative verwaltungsseitig erst aufgearbeitet und genauer bewertet werden, sagte Wöbse. Deswegen gab er Einzelheiten, wie die räumliche Lösung genau aussehen soll, noch nicht preis.

Klar sei aus Sicht der Verwaltung, dass es Handlungsbedarf gebe und die Samtgemeinde „früher oder später“ Geld in die Hand nehmen müsse – zunächst für die Planung und dann für die Umsetzung. Wöbse empfahl, vorsorglich 50 000 Euro im Haushaltsentwurf 2017 der Samtgemeinde vorzusehen. Der Ausschuss befürwortete das einstimmig. Aktuell ist dieser Posten „für weitere Planungen“ aber nicht mehr als eine grobe, relativ willkürlich festgelegte „Hausnummer“, zumal noch niemand sagen kann, in welche Richtung die Samtgemeinde nun weiter planen wird.

Uwe Cordes (Bündnis 90/Die Grünen) hielt es für unabdingbar, zunächst die Kosten für die verschiedenen Optionen zu ermitteln. Die Colnrader Haltung hinterfragte er kritisch: „Wieso soll die Samtgemeinde einen Platz für einen möglichen Neubau finden, den die Gemeinde nicht findet?“ Die Frage, wo es einen passenden zentralen Standort gebe, könne der Planer aber mit prüfen. „Wir müssen bei der Abwägung vielleicht mal Leuten auch etwas weh tun“, deutete Cordes an, dass die Samtgemeinde Kompromissbereitschaft von den Colnradern einfordern könnte. Feste seien ja auch auf anderen Flächen vorstellbar. Und der Hökermarkt könne vielleicht geringfügig verkleinert werden.

In erster Linie stünde der für die Aufrechterhaltung des Schießbetriebs „elementar wichtige“ Notausgang für die benachbarte Schießanlage, der dieser Tage hergestellt werde, einer Erweiterungslösung in Richtung Süden im Wege, erwiderte Colnrades Ortsbrandmeister Carsten Lüllmann.

„Hier geht es darum, dass wir Feuerschutz vor Ort sicherzustellen haben“, äußerte sich Heinz-Jürgen Greszik (SPD). Es sei die „verdammte Aufgabe der Samtgemeinde zu gucken, wie sie da durchs Loch kommt“. Nötigenfalls müsse sie eben selbst ein Grundstück kaufen.

Stefan Pleus (CDU) brachte Verständnis dafür auf, dass die Colnrader Brandschützer gern ein neues Feuerwehrhaus haben möchten, gab aber zu bedenken: Wenn auf „auf der grünen Wiese“ gebaut würde, litte darunter womöglich die Gemeinschaft im Dorf. - boh