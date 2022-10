Konzert der leiseren Töne verzaubert rund 400 Zuhörer

Evergreens, emotional anrührend: Die Tribute-Band aus Erfurt verneigte sich musikalisch vor Simon & Garfunkel. © aro

Harpstedt – Der komplett beparkte Marktplatz ließ erahnen: Hier findet Großes statt. Etwa 400 Besucher zog es in die Harpstedter Christuskirche. Dort verneigte sich die Simon & Garfunkel Revival Band aus Erfurt mit nostalgischen Evergreens vor ihren Vorbildern Paul Simon und Art Garfunkel. Die Tickets hatten sofort nach Bekanntgabe des Termins reißenden Absatz gefunden.

Bereits zum sechsten Mal gastierte die Band in Harpstedt. Die ersten fünf Konzerte, organisiert von Rainer Windhusen, waren allesamt im Koems-Saal über die Bühne gegangen. Der Veranstalter gehört zur Konzerte-AG, die in der Christuskirche Veranstaltungen möglich macht. Damit erklärt sich, warum die Tribute-Band diesmal im Gotteshaus auftrat. Sie blieb den Fans rein gar nichts schuldig.

Ihr könnt uns mit nach Hause nehmen – brutal zusammengepresst auf einer CD.

Alle Hits von Paul Simon und Art Garfunkel als Duo einschließlich der bekanntesten Sototitel der Ikonen, darunter „Bright Eyes“, kleidete die vierköpfige Combo in ein modernes Soundgewand. Den Instrumentalisten und den Leadsängern Michael Frank und Guido Reuter geht es nicht darum, das legendäre Duo komplett zu kopieren; vielmehr liegt ihnen daran, die Musik der beiden Ikonen authentisch zu interpretieren und dabei eigene Facetten einfließen zu lassen.

Das gelang ihnen zweifelsfrei einmal mehr in Harpstedt. Das Publikum war mehr als begeistert. Die Bandmitglieder, die teilweise mehrere Instrumente beherrschen, überzeugten nicht nur im Zusammenspiel, sondern ebenso solistisch, wobei Sebastian Fritzler und Sven Lieser alle Register zogen. Wahre Begeisterungsstürme entfachte das lebhafte „Cecilia“. Doch auch „Bridge over troubled Water, „The Boxer“, „Mrs. Robinson“, „El Condor Pasa“, „Duncan“, „Homeward Bound“ und „Sound of Silence“ rissen die Fans in einem Konzert der überwiegend leiseren Töne mit.

Standing Ovations, Tänzchen im Mittelgang

Eine Prise Humor würzte den Abend: „Ihr könnt uns mit nach Hause nehmen – brutal zusammengepresst auf einer CD“, scherzte Sänger Michael Frank. Nach einem Zugabeteil und rund drei Stunden voller Emotionen ging ein toller Abend mit Standing Ovations zu Ende; dabei wurde im Mittelgang sogar getanzt. Dieses Konzert dürfte den Fans noch lange in guter Erinnerung bleiben.

aro